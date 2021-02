Lois Jeans FW21 Collectie: Lucky Thirteen

Dertien is voor ons geen vervloekt nummer, maar ons geluksgetal. Een begin van hoop; de liefde en waardering voor kansen die we elke dag mogen grijpen. Dit seizoen transformeren we het bijgeloof en gaan we op een zoektocht naar voorspoed. Een kans om ons te onder te dompelen in ons DNA en de schatten te ontdekken die daar geborgen zijn. Collection number thirteen is een verkenning van onvertelde verhalen, een najaging van het wonderbaarlijke.

Reis met ons mee door het verhaal van Lucky No.13; ontdek een gevoel van warmte, klassieke details en op western geïnspireerde hoofdstukken. Een collectie met een thema van geluk, dat subtiel door elk element verweven is en een gevoel van unieke authenticiteit schept.

Ontdek dit gevoel in het frisse kleurpalet, bestaande uit weelderig groen, contrasterend rood, blauw en een balans van natuurlijke tinten. Speciaal geproduceerde stoffen als zacht merino wol en garbadine twill zijn omgevormd tot verfijnde silhouetten en creëren prikkelende looks. Grijs gewassen denim en subtiele distressed details geven de collectie een chique maar hedendaags esthetiek. Van opvallende statements suits tot onze iconische fits; de sets van dit seizoen representeren alles dat Lois is.

No.13 dares to believe in luck. Discover yours with Lois.