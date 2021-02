Luchtige en duurzame items voor je baby bij HEMA

De babykleding van HEMA wordt elk seizoen vernieuwd. Van kleurrijke truien tot vrolijke jumpsuits tot basic rompers: HEMA heeft een ruime keuze die gemakkelijke te combineren is. Winter of zomer, voor lekker thuis of voor mee opstap HEMA heeft altijd de geschikte babykleding, dat op dat moment het best bij jouw kind past. Welk kledingstuk je ook kiest, je kunt ervan uitgaan dat het gemaakt is van fijne materialen die goed zijn voor de babyhuid. Zo heeft HEMA kledingstukken gemaakt van bamboe en biologisch katoen, die zacht aanvoelen. De kledingstukken waar katoen in is verwerkt, zijn allemaal duurzaam katoen.

Newborn-prematuur overslagromper

Deze super zachte rib bamboe overslagromper met lange mouwen is verkrijgbaar vanaf maat 44 en ook geschikt voor een prematuur kindje. De babyromper heeft geen zijnaden en dat is heel prettig voor een kwetsbaar prematuur huidje. De rib zorgt voor stretch in de breedte en de dubbele rij verstelbare drukknopjes voor rek in de lengte, daarom kunnen baby’s de romper extra lang dragen. Bij de overslag en onderaan de romper zitten drukknoopjes voor het makkelijk aan- en uitkleden.

Newborn jumpsuit van duurzaam katoen

De newborn jumpsuits bij HEMA hebben lange mouwen, broekspijpen en een ronde hals. Je kunt de jumpsuit sluiten met knopen vanaf de hals en heeft drukknopen tot aan de enkels, zodat je het pakje makkelijk aan- en uit kan trekken bij je baby. Het item is beschikbaar in meerdere kleuren en verschillende structuren.

Newborn vest gebreid

Dit gebreide vestje is verkrijgbaar voor jongens en meisjes. Het grijs gemêleerd unisex vestje is een jersey met wafelpatroon, voor de meisjes is het een gebroken wit met een ajourpatroon met gaatjes. Aan de onderkant van de lange mouwen, langs de onderzoom en in de hals, zit bij het jongens vestje tricot boordjes en bij het meisje vestje schulprandje.

Newborn trui

De trui heeft lange mouwen, een ronde hals en heeft drukknoopjes op de schouder, waardoor je het makkelijk kan aan- en uittrekken. Aan de onderkant van de mouwen zitten tricot boorden. De truien zijn rib gebreid en dat maakt het elastisch en rekbaar. De truien zijn verkrijgbaar in 2 kleuren en prints, gebroken wit met blauwe strepen i.c.m. bruine boorden en een bruine trui met zwarte grafische vormen.

Newborn broek

De newborn broek heeft lange broekspijpen met tricot boorden en een elastische tailleband. De broek is rib gebreid, dat maakt hem elastisch en rekbaar. Het item is verkrijgbaar in de kleuren: groen & roze. Voor een prematuur kindje is de broek verkrijgbaar in super zacht gemêleerd grijs vanaf maat 44. De rib zorgt voor extra stretch in lengte en breedte, waardoor het broekje mee groeit met je kindje. Deze items zijn gemaakt van bamboe blend.

Rompers van duurzame stoffen

De rompers hebben een ronde hals en korte mouwen en sluiten aan de onderkant met drukknopen, zodat je je baby makkelijk kunt aan- en uitkleden en verschonen. Door de envelophals kun je een vieze romper ook langs de schouders naar beneden uittrekken in plaats van over het hoofdje. De romper is verkrijgbaar in 4 verschillende kleuren en motieven, de bruine met beige streepdessin romper is gemaakt van bamboe, de andere rompers zijn gemaakt van biologisch katoen.

Newborn set

Een newborn setje bestaat uit een broek met shirt met lange mouwen of kan gecombineerd worden met een overslagvestje. De sweatbroek heeft een elastische tailleband en is verkrijgbaar in het bruin en roze. Het witte shirt heeft een dessin van luipaarden, bruine boordjes en sluit met drukknopen bij de ronde hals. Het overslagvestje met lange mouwen sluit met drukknopen aan de binnenkant en sluit met een lintje. Daarom kun je het vestje heel makkelijk aan- en uittrekken, zonder je kleintje om te draaien.

