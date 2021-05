Maak kennis met Kantjeboord Lifestyle®: kleding- en lifestyle label voor de anti-kudde

Wie zijn wij

Wij zijn Kantjeboord Lifestyle®. Een kleding- en lifestyle label voor de anti-kudde. Voor de volgers van een eigen pad, wild van hart, met een onverwoestbare basis. Binnen én buiten. Ons merk is geboren uit een affaire met de straat. We zijn er niet van, maar kennen er de weg. Blind.

Wat doen wij

Kantjeboord Lifestyle® staat voor zorgvuldig gemaakte en gekozen kleding basics die het dagelijks leven kleur geven. Soms bont, soms blauw. Wij omlijsten wat schijnt. Jij. Steeds anders, maar altijd vertrouwd. Safe, maar nooit saai. Achter het Kantjeboord-masker kun je zijn wie je bent. Jij bent je basis. Dat zijn de basics.

Voor wie zijn wij

Kantjeboord Lifestyle® is voor de rebel in ons allemaal. Voor de diamant, grof of geslepen. Voor de gelukszoeker, -vinder en –brenger. Voor het buitenmens of de huismus, die extroverte intro of juist andersom. Voor de free spirit, geleefd door een hart dat lijdt, of voor wie liever veilig in die box blijft.

Een item van Kantjeboord Lifestyle® is je zelfgekozen masker, voor iedere dag en elk moment. Een bekroning op wie je was, zult zijn en bent. Het zit er allemaal in. En schuilt erachter. Jouw verhaal, jouw masker. Op of af? Jij bepaalt.

Waarom Kantjeboord?

Je kiest voor Kantjeboord Lifestyle® omdat je het voelt. Omdat het tijd is om de basics in je kledingkast én jezelf te upgraden. Minimaal, want met minder, ben je toch het meest. Jezelf.

Door met ons op avontuur te gaan, geef je jezelf een positieve optater én draag je bij aan the bigger picture. Onze kakelverse items worden namelijk op verzoek geproduceerd door een leverancier met oog en hart voor mens en natuur. No waste, no harm. Gewoon, 100%. Zoals wij.

Daarom Kantjeboord Lifestyle®!

Mens(en) achter masker

Achter het masker van Kantjeboord Lifestyle® schuilt een creatief collectief. Niet zomaar een man, niet zomaar een vrouw. Niet zomaar een ambitie.

Samen vallen, liggen en opstaan om keihard door te gaan. Altijd met passie. Alles. En dat zie en voel je terug in onze basics.

Zij het charmante zakelijk brein in de frontlinie, hij die creatieve guy, schilder zonder kwast, er vlak achter. Om de (beesten)boel op te vangen, of voort te duwen.

Best een klus met een puberette, een kleuter XL en Coco de miniatuur Bull Terrier als vaste versiering van de Kantjeboord-taart.

Soms is het vuurwerk, vaker discodip. En altijd verbonden door het unieke masker dat familie heet. Onze basis.

Wij zijn Kantjeboord Lifestyle®. Join us!