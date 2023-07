Magic Bodyfashion: eze shapewear stijlen zijn perfect voor de zomer

Shapewear Innovaties

MAGIC Bodyfashion biedt shapewear die iedereen onzichtbare en comfortabele ondersteuning biedt. MAGIC Shapewear is er in elke huidskleur en is gemaakt van hoogwaardige materialen. De collecties hebben verschillende shaping niveaus die lichte tot stevige ondersteuning bieden.

In de loop der jaren is MAGIC geëvolueerd met nieuwe stijlen, technieken en materialen. Van transparante shapewear met lage rug tot bodysuits en comfortcollecties, de shapewear van MAGIC is in bijna alle stijlen te vinden.

Credits: MAGIC Bodyfashion

Shaping Summer

Naast de bekende Maxi Sexy Shapers en Dream Shapers collecties heeft MAGIC ook een shapewear collectie genaamd Luxury Shapers. Veel van deze stijlen zijn gemaakt van dun en licht materiaal dat perfect is voor de zomer.

De Tone Your Body Cami en Tank Top zijn de perfecte basics voor onder elke zomerjurk of top. Beide tops bieden stevige ondersteuning aan de buik en rug. De buste is vormvrij, waardoor je deze top gemakkelijk met je eigen bh kunt dragen.

De Tone Your Body tops kunnen ook gecombineerd worden met de Ultra-Thin Power String en Short. De Ultra-Thin Power Short biedt medium ondersteuning aan de onderbuik, rug en dijen. De stevige transparante stof voelt aan als een tweede huid en zorgt voor een onzichtbare styling onder kleding.

De Ultra-Thin Power String is een hoog uitgesneden string gemaakt van een stevige transparante stof. Deze string biedt medium ondersteuning aan de onderbuik en rug.

What's new?

Deze maand is MAGIC's Luxury Shaper collectie uitgebreid met een nieuwe stijl, de Tone Your Body Tank Dress. De Tone Your Body Tank Dress is een naadloze jurk die stevige shaping biedt aan het hele lichaam, heupen en benen. Naast de Tone Your Body Tank Dress is ook de Tone Your Body Tank Top en Cami uitgebreid met een nieuwe kleur. Beide stijlen zijn nu ook verkrijgbaar in de kleur Cappuccino.

Credits: MAGIC Bodyfashion

Zomerse Shapewear Met Stevige Vorming

Collection is de perfecte collectie. Alle stijlen van deze collectie bieden een stevige vorm en zijn gemaakt voor ultiem comfort, perfect voor dagelijkse shapewear. Dankzij de lichte stof en het naadloze ontwerp met lasergesneden gaatjes voor ademend vermogen. Een populaire stijl binnen deze collectie is de Dream Shaper Short, met stevige shaping van de onderrug, buik en bovenbenen.

Voor meer ondersteuning over het hele lichaam zijn de Dream Shaper Bodysuit en Dream Shaper Bodybriefer de perfecte shapewear items. Beide stijlen zijn perfect om te dragen onder jurken en rokken.

Over MAGIC

MAGIC producten bieden een gevoel van vertrouwen, ondersteuning en comfort. MAGIC Bodyfashion is het Total Body Solution & Lifestyle merk dat vrouwen wil empoweren door collecties aan te bieden die de beste versie van zichzelf laten zien. Door de prachtige stukken van MAGIC Bodyfashion te dragen, moedigen we je aan om #showoffyourmagic!

Al meer dan 30 jaar biedt MAGIC Bodyfashion mooie en functionele Shapewear, Underwear, Maternity wear en Solutions voor vrouwen. We bieden nu een prachtige lijn van vijf gemakkelijke stukken in badmode die het hele jaar door in twee basiskleuren kunnen worden gekocht. We zijn er trots op dat we al onze innovatieve producten aanbieden, gemaakt door vrouwen met de behoeften van elke vrouw in gedachten. MAGIC producten zijn momenteel verkrijgbaar in meer dan 100 landen wereldwijd. We zijn erg enthousiast over het feit dat we een steeds duurzamer bedrijf willen worden met een breder scala aan producten. MAGIC Bodyfashion is echt het Body Solution Lifestyle Brand waar we van gedroomd hebben met de liefde voor groene materialen en het bijdragen aan een betere wereld. Met dank aan een geweldig MAGIC team maken we dit mogelijk, heel veel liefs voor hen allemaal.

Werken bij Magic Bodyfashion NL? Bekijk de openstaande vacatures van het bedrijf