MAGIC Bodyfashion Onderneemt Grote Stappen Richting Een Duurzame Toekomst

Duurzaamheid is uitgegroeid tot een integraal onderdeel van de visie van MAGIC Bodyfashion, waarbij de gedachte aan het verbeteren van het milieu voorop staat bij het ondernemen van verschillende activiteiten. Begin 2021 kondigde MAGIC Bodyfashion de implementatie aan van een nieuwe doelstelling die gericht is op 80% duurzaam ondernemen in 2025. MAGIC is er trots op de eerste grote stap aan te kondigen die bijdraagt aan dit doel:

Vanaf 2022 zijn alle nieuwe collecties van MAGIC Bodyfashion duurzaam!

De eerste initiatieven van MAGIC Bodyfashion met betrekking tot duurzaamheid startten in 2018 met de lancering van de eerste eco-vriendelijke collectie. Dit initiatief werd op de voet gevolgd door het inmiddels bekende MAGIC Cares programma welke zich richt op ecologische, sociale en economische initiatieven. Het MAGIC Cares programma is gericht op het verbeteren van het productassortiment van MAGIC door meer gebruik te maken van milieuvriendelijke materialen.

Beeld: MAGIC Bodyfashion

In de afgelopen twee jaar heeft MAGIC Bodyfashion vijf duurzame collecties gelanceerd, allemaal binnen verschillende productcategorieën. Momenteel bevat het duurzame assortiment de Body-Hugging Bamboo, Cozy Organics, Recycled Mesh, REPREVE en de Dream Organics collectie. Vanaf 2022 worden alle nieuwe collecties van MAGIC Bodyfashion gemaakt van duurzame materialen waaronder: gerecycled polyamide, plantaardig modal, Tanboocel™ bamboevezels en meer!

Het spreekt voor zich dat dit allemaal niet mogelijk is zonder de groeiende steun die MAGIC Bodyfashion heeft gekregen van haar loyale partners wereldwijd. Het enorme animo voor duurzame collecties van MAGIC geeft aan dat het bedrijf de goede weg inslaat. MAGIC Bodyfashion is meer dan enthousiast om te zien dat de consument zich aansluit bij deze mooie duurzame beweging!