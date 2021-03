De nieuwe FW21 collectie van Mara May voor vrouwen is uit. De inspiratie en het doel van deze collectie is om voornamelijk gebreide stijlen te creëren op basis van duurzaam BCI-katoen in plaats van wol.

De belangrijkste kleuren voor deze levering zijn sand, cognac, roze, cobalt en blauw. De Mara May FW21 collectie wordt uitgeleverd in de periode van juli/augustus met totaal 1 levering.