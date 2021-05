Mara May investeert in NOS

Mara May heeft grootse plannen. Volgens eigenaar en creatief directeur Hubert van Schaijik zal het label de komende periode flink gaan investeren in een nieuwe B2B, supply chain management, distributie, voorraadbeheer en niet te vergeten duurzaamheid. Hubert heeft het veelbelovende label enkele jaren geleden overgenomen, aanvankelijk met een compagnon, maar is sinds een jaar volledig eigenaar. Vooral de B2B zal in de toekomst steeds belangrijker voor ons worden daar we ons NOS programma flink willen uitbreiden. Mara May staat al bekend als een “non seasonal” label, zo’n 70% van de collectie is in principe het hele jaar door draagbaar, en dat zal met de uitbreiding van het NOS programma alleen maar toenemen. Deze nieuwe structuur past goed binnen de duurzaamheidsslag die het label sinds de overname maakt.

Geen uitverkoop

We stimuleren onze klanten om onze “non seasonal” items niet in de uitverkoop te doen. We willen dat de consument heel bewust voor Mara May kiest, stunten met onze producten past niet in die strategie en is ook niet nodig daar we naast “non seasonal” ook niet heel modisch zijn. Ook dit is een bewuste keuze volgens Hubert. Een mode item is toch min of meer een wegwerpproduct waar wij als label ons totaal niet in kunnen vinden. De mode industrie is de meest vervuilende industrie en gelukkig worden steeds meer mensen zich daar van bewust, het feit dat bijna 80% van de collecties in de uitverkoop gaat of zelfs vernietigd wordt is allang geen geheim meer. Met goeie supply chain management en voorraadbeheer is enorm veel te winnen.

Korter op de markt

Sinds afgelopen seizoen is het bij Mara May al mogelijk om “kort op de markt” te kopen. Ook dit past natuurlijk weer goed in de nieuwe strategie volgens Hubert. Het is nog steeds mogelijk om te “pre-orderen” maar we merken dat, vooral nu tijdens de corona crisis, steeds meer klanten kort op de markt willen kopen in plaats van 6 maanden van te voren. Dit kunnen we doen doordat we met kleine Europese producenten werken waar we goeie afspraken mee hebben kunnen maken. Voor labels die voornamelijk in het verre oosten produceren is dit simpelweg onmogelijk.

Korte lijnen

Last but not least is het contact met onze klanten heel belangrijk. Naast dat ik het bijna vriendschappelijke contact met mijn klanten heel prettig vind kunnen we door dit contact ook snel en effectief handelen. De lijntjes zijn bij ons heel kort, al mijn Nederlandse klanten hebben mijn privé nummer. We maken op dit moment een flinke groei door in het buitenland maar ik zal er alles aan doen om de korte lijntjes met mijn Nederlandse klanten te behouden. Deze mensen hebben ons tijdens een moeilijke periode, die we als label ook meegemaakt hebben, enorm gesteund, dankzij hen heeft Mara May bestaansrecht.