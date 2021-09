Modelabel Fraenck en Meubelindustrie Het Anker maken jurken voor vluchtelingenkamp Eleonas in Griekenland

Het Anker is een van de grootste producenten van zitmeubelen in Nederland. Zij voeren een brede collectie en verkopen deze succesvol in binnen- en buitenland. Begonnen als kleine stoffeerderij in 1928 en 92 jaar later uitgegroeid tot een meubelproducent van internationale allure met export naar meer dan 30 landen.

Het Anker en Fraenck hebben veel gemeen: productie op Hollandse bodem met een groot sociaal hart. Bij het maken van de meubels is snijverlies onvermijdelijk.

"Bruikbare restanten meubelstoffen hoeven niet in de afvalbakken te belanden. Onze zeer uitgebreide collectie meubelstoffen zijn van hoogwaardige kwaliteit. Hoe mooi is het als we deze prachtige stoffen nog een tweede leven kunnen geven? Onze idealen sluiten perfect op elkaar aan. " Aldus Ron Gubbels, inmiddels vierde generatie, van Het Anker.

Beeld: Fraenck

Sinds 2013 zijn Fraenck-oprichters Pascal Mulder en Ratna Ho werkzaam in de mode-industrie. Het gebruik van restmaterialen en goede, eerlijke arbeid staat sinds de oprichting centraal. Het merk zoekt sinds de corona crisis steeds meer de samenwerking op met gelijkgestemde bedrijven. Pascal: “Door de krachten te bundelen kunnen we veel meer afval en restanten verwerken tot prachtige eindproducten, samen kom je verder. Plus, het levert dankbaar werk op voor de leerwerktrajecten binnen ons bedrijf”.

Beeld: Fraenck

Het eerste project samen met Het Anker is een feit: van een eerste batch snijverlies heeft Fraenck deze zomer jelabi's (lange jurken) gemaakt voor vrouwen in vluchtelingenkamp Eleonas in Griekenland. De jonge generatie binnen Het Anker is geëngageerd en wil graag iets kunnen betekenen voor deze mensen in nood.

''We kregen de vraag van het Anker of wij jurken konden ontwerpen en produceren voor vluchtelingen in Griekenland, daar konden we natuurlijk geen nee tegen zeggen. In ons team zijn veel mensen werkzaam die hun land moesten ontvluchten. Om dan ook iets te kunnen betekenen voor deze kwetsbare groep betekent erg veel voor ons” aldus Ratna.

Beeld: Fraenck

De prachtige reststoffen van het Anker vormen de basis voor de samenwerking tussen de twee oer-Hollandse ondernemingen. De eerste ontwerpen voor de Fraenck x Het Anker collectie zijn al in de maak. Van de allerkleinste stukken, knipresten van de jelabi’s, worden handige etuis geproduceerd. Zo wordt elke vierkante centimeter benut.

De krachten worden aankomende tijd gebundeld om de meubelstoffen om te zetten in een commerciële modecollectie. Deze zal begin volgend jaar gelanceerd worden.