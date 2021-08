Moment by Moment Amsterdam transformeert naar lifestyle brand

Kleurrijke, fijne stoffen, mooie prints en hoogwaardige kwaliteit… 25 jaar geleden heeft Moment by Moment Amsterdam zichzelf op de kaart gezet als hét modemerk voor stijlvolle sjaals. Gedurende de jaren wist het bedrijf een sterke en solide bedrijfsstructuur op te bouwen, waarbij zij een graag geziene leverancier waren.

Nu is het voor Moment by Moment tijd om zich te vernieuwen én te verbreden. Met een gloednieuwe lifestyle collectie als resultaat!

‘’We transformeren van een accessoiremerk naar een lifestylemerk. Achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt aan onze transformatie. En het resultaat mag er zijn hoor! Het lifestylemerk ‘Moment’ is geboren om onze klant te kunnen voorzien van een complete outfit en stijlvol silhouet. De collectie biedt comfortabele, tijdloze en ready to wear kleding en vindt een perfecte aansluiting met onze sjaalcollectie,’’ vertelt eigenaar Olivier de Fuyk.

Moment; de lifestyle collectie

De nieuwe lifestyle collectie van Moment by Moment omschrijven we het beste als ’classic cool’ met een twist. Vrouwelijk en sportief gestyled en geschikt om seizoenen lang te dragen.

‘’We vinden het belangrijk dat de drager zich prettig en op haar gemak voelt in onze outfits. Keywords zoals comfort en easy to wear staan hierbij centraal. Ook is er oog voor detail in onze ontwerpen. We gebruiken grondstoffen van duurzame kwaliteit, stoffen die zacht aanvoelen en de items zijn in smaakvolle kleuren uitgevoerd’’ aldus Olivier.

De dessins die terugkomen in de stoffen zijn exclusief door het stylingteam van Moment by Moment ontworpen. Wat betreft de materialen wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van cupro, tencel, linnen en biologisch katoen. Materialen die aan de eis van duurzame kwaliteit voldoen en daarnaast perfect passen bij de uitstraling van het bedrijf. Ook de productielocaties zijn hier specifiek op geselecteerd. De items worden op een duurzame manier geproduceerd in Portugal, Italië en India.

Klaar om de look te shoppen?

Nog even geduld! De eerste collectie zal SS22 in de winkels verschijnen. Al interesse? Voor business partners is het mogelijk om de collectie te bekijken en een pre-order te plaatsen.

Voor meer informatie neem contact op via salesservice@momentbm.com