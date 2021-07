Morobé lanceert handgemaakte deco-collectie

Het moment dat Virginie Morobé haar deco-collectie onder de noemer Morobé Maison aan het grote publiek voorstelt, is aangebroken. Morobé, een begrip in de schoenenwereld, neemt typerende elementen uit haar collecties en vormt ze met de hulp van kunstenares Anita Le Grelle om tot decoratie.

Obsessie voor objecten

“Mensen investeren doorgaans eerst in meubels en daarna pas in objecten, maar bij mij was het omgekeerd”, vertelt ontwerpster Virginie Morobé. Haar passie voor objecten begon al rond haar 18de. Virginie woonde toen nog thuis, maar nam vanop verre reizen al accessoires en objecten mee die later de basis zouden vormen voor haar interieur.

Als ik geen schoenen had ontworpen, dan had ik me dieper in binnenhuisdecoratie verdiept” zegt ze. In de gloednieuwe Morobé-interieurcollectie komen haar beide interesses samen. Het begon met haar droom om een vaas te maken in de vorm van haar Edith boot. “Dat vond ik echt een heel neig idee. Maar ik besefte dat ik die niet zelf kon maken. Het is ook geen object dat de eerste de beste keramist of pottenbakker kan maken, want je hebt echt een mal van die schoen nodig."

Niet pottenbakken, maar beeldhouwen

“Ik wilde samenwerken met iemand met de nodige knowhow, kennis en visie. Zo ben ik bij Anita uitgekomen. Zij is beeldhouwster, geen pottenbakster. Ze is een begrip, een kei in haar vak en weet wat mallen maken is. Bovendien opereert ze vanuit haar buikgevoel en doet ze mij enorm lachen. Met Anita samenwerken is echt een beleving.” Anita wordt in haar atelier bijgestaan door haar dochter en rechterhand Pauline, aan wie ze veel te danken heeft gezien haar enorme creativiteit en frisse blik.

Signatuur

Welke Morobé-elementen dan zijn meegenomen naar de deco-collectie? “Morobé is nu niet meer wat het vijf jaar geleden was. We hebben onze collectie echt gefinetuned en zijn alsmaar trouwer aan onszelf en aan onze signatuur geworden. Met de wickerworkbroche, die heel eigen is aan Morobé, voorop.” Virginie wierp al tijdens de eerste meeting het idee op om er handvaten van te maken. “C’est rigolo, je vais m’amuser avec ça”, zei Anita. Ze maakte er handvaten van koffietassen of een speelse slakom van. Er komt ook een sleutelhanger van de broche die in Portugal zal worden geproduceerd.

Niche

Morobé x Anita Le Grelle is geen servies geworden, wel deco objecten die op zichzelf kunnen staan. De deco-collectie zal enkel online te koop zijn én in de Morobé Summer Store in Knokke. Dat de collectie beperkt gedistribueerd wordt, is een heel bewuste keuze. “We zijn niche en passen niet bij iedereen. Deze deco objecten houden we heel bewust dichtbij onszelf. We hoeven niet iedereen te pleasen. Maar voor wie ons leuk vindt, gaan we all the way”, besluit Morobé. De collectie is bovendien volledig made on demand met een levertijd van drie weken.

Morobé Maison is vanaf nu online verkrijgbaar op de nieuwe Morobé e-shop morobe.com en in de Morobé Summer Store in Knokke, Kustlaan 249.