MUD Jeans lanceert Undyed Denim; jeans die het indigo-verfproces volledig overslaan

Het Nederlandse denimmerk MUD Jeans lanceert een capsulecollectie van bestaande stijlen in een nieuwe kleur, Undyed, Denim, gemaakt door een mix van gerecycled denim en biologisch katoen. Door het verf- en was proces tijdens de productie over te slaan, ziet MUD Jeans een aanzienlijke verbetering in waterverbruik en CO2.

Water besparen

Meten is weten. Daarom houdt MUD Jeans al zijn impact bij via een uitgebreid Life Cycle Assessment waarbij de impact van iedere jeans wordt gemeten. De grootste winst van het gebruik van gerecyclede denim wordt geboekt op het gebied van water. Een gemiddelde jeans verbruikt 7.000 liter water, een gemiddelde MUD Jeans gebruikt 581 liter (92% minder) en een Undyed jeans 526 liter.

Geen indigo

Voor het maken van de Undyed Denim kleur worden dus helemaal geen verfstoffen (indigo) gebruikt. En ook al gebruikt MUD Jeans normaal cradle-2-cradle indigo, het volledig overslaan van verven is nog beter en bespaart ook nog eens energie. De Undyed jeans besparen 74% CO2 ten opzichte van industriestandaard. Een Undyed jeans verbruikt slechts 6.12 kg CO2.

Unieke kleur

De lichtblauwe, grijze kleur van ongeverfd is het resultaat van de stofsamenstelling van de jeans: een mix van gerecyclede oude jeans en virgin biologisch katoen. De kleur is uniek en verscheen nooit eerder. “Het leuke is dat de trends van de afgelopen jaren worden weerspiegeld in de jeans. De meeste oude, gerecyclede jeans waren blauw, de nieuwe katoen is wit, vandaar deze gemêleerde denim kleur”, aldus Dion Vijgeboom, Mede-Eigenaar en Denim Expert bij MUD Jeans.

Jennifer Hofman

Jennifer Hofman was model tijdens de Undyed shoot. Zij is een actrice en presentatrice die net al MUD Jeans, streeft naar een duurzame toekomst.

Over MUD Jeans

MUD Jeans is het enige circulaire denimmerk ter wereld. In 2013 introduceerde MUD Jeans het innovatieve concept ‘Lease A Jeans’. Het merk past de principes van de circulaire economie toe en recycled al zijn spijkerbroeken. De seasonless denim collectie bestaat uit spijkerbroeken en jasjes. Momenteel gebruikt het merk 40 procent gerecycled katoen om zijn jeans te produceren, het doel is om het op korte termijn 100 procent te maken. MUD Jeans is genomineerd tot Sustainable Retailer of the Year 2020-2021 en behaalt hoge standaarden van verschillende duurzame organisaties, zoals het internationale B Corp.