My Jewellery lanceert unieke spring-collectie

My Jewelle...

Herken je dat gevoel van de allereerste lentedagen? Die eerste zonnestralen in je gezicht, de fluitende vogels en heerlijke geur van bloemen? Precies dát gevoel krijg je bij My Jewellery’s Spring-collectie: een verzameling van kleurrijke sieraden die jou niet alleen in de lente, maar het hele jaar door laten stralen.

De nieuwste collectie bestaat uit ringen, bangles, armbanden, oorbellen en kettingen gemaakt van stainless steel met een emaille beschermlaag van gesmolten glas in de trendkleuren lila, lichtroze en lichtgeel. Alle items zijn verpakt in luxe doosjes én verkleuren niet, zodat jij ze seizoen na seizoen kan blijven dragen: precies waar een sieraad voor bedoeld is.

De Spring-collectie is vanaf 30 maart verkrijgbaar.