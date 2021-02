Nederlands High-End Fashionmerk Mucho Gusto lanceert nieuwe AW21 Collectie met Stijl

Het Nederlandse luxemerk Mucho Gusto, bekend om haar uniek ontworpen handgemaakte zijden sjaals en kleding, heeft haar nieuwe Herfst-Wintercollectie 2021 gelanceerd met buitengewoon unieke ontwerpen om je vingers bij af te likken.

“De nieuwe MUCHO GUSTO HW21-collectie gaat over het het potentieel dat elke unieke vrouw heeft. Geïnspireerd door herfstkleuren hebben we exclusieve producten gemaakt die zijn ingebed met euforie en zelfverzekerdheid”. - Monique van Berkel, Eigenaresse.

Unieke ontwerpen - hoogwaardige zijde - op maat gemaakt in Nederland

Ten eerste, bestaat de nieuwe collectie uit klassieke patronen en printcombinaties die zeer rijk aan kleur zijn. De collectie integreert de nieuwste mode in hun ambachten die uiteindelijk met de hand worden gemaakt met zorgvuldig geselecteerde hoogwaardige zijde afkomstig uit Italië.

Ten tweede, wordt elk uniek ontwerp toegepast op hun sjaals, jurken, blouses, rokken en mondkapjes. Op deze manier kunnen klanten eindeloos veel combinaties maken of kiezen voor een volledige Mucho Gusto Outfit. Elke look past perfect bij elk individu.

Tot slot, doet het bedrijf in Nederland alles in eigen huis - van ontwerp tot productie, marketing tot verzending. Dit maakt het bedrijf uitermate flexibel om in te spelen op de wensen van klanten. Zodoende worden haar sjaals en jurken op maat gemaakt voor klanten om in de behoeften van hun klanten te voorzien.