Nederlands modemerk MALA CHETTY lanceert tweede duurzame en organische zijden collectie

Chic, elegant en ultra vrouwelijk. We zullen het er veelal over eens zijn dat zijde staat voor luxe en comfort. Begrijpelijk, want de stof is licht van gewicht, koel op de huid en redelijk kreukvrij. Slechts een jaar na een goed ontvangen eerste collectie, lanceert Nederlands modemerk MALA CHETTY haar tweede zijden collectie, The Dream Collection.

De schoonheid van de natuur

Een collectie die je terugbrengt naar de mooiste plekken en herinneringen die daarbij horen. In december 2019 bracht ontwerpster Mala haar tijd door op een zonnig afgelegen strand. Geïnspireerd door de natuur om haar heen, pronkend met al zijn prachtige kleuren en texturen, besloot ze daar haar schetsen te maken voor een volgende collectie. Een collectie die een ode brengt aan de mooie plekken waar we van dromen, zeker wanneer we daar nu niet kunnen zijn.

Een collectie van dromen en herinneringen

Met deze collectie opent MALA CHETTY een nieuw hoofdstuk in haar bestaan. Hoewel het merk nog steeds haar opvallende kenmerken heeft, zoals levendige kleuren, zwierige silhouetten en weelderige ruches, zou je kunnen zeggen dat deze collectie een 2.0-versie is; de collectie kaftans en jurken is uitgebreid met enkele casual items. “We hebben de ervaring van de eerste collectie en de feedback van klanten meegenomen in dit nieuwe proces, wat de Dream collectie naar een volgend niveau heeft gebracht.”, aldus oprichtster Mala.

100% organische zijde

Welke nieuwe items kunnen we verwachten? Bestsellers zoals de Golden Sunrise en Bright Hibiscus zijn opnieuw uitgevonden met nieuwe hand-geverfde kleuren en prints. Het merk lanceert ook compleet nieuwe kledingstukken zoals asymmetrische lichtgewicht kaftans, een elegante jumpsuit, een comfortabele overhemdjurk en chique palazzo-broek.

De volledige collectie bestaat uit exclusieve zijden kledingstukken en een selectie zijden accessoires. Elk kledingstuk heeft de unieke eigenschap dat het zowel overdag als 's avonds gedragen kan worden met een simpele verandering van accessoires en schoenen. De zijden stoffen zorgen ervoor dat de pasvorm altijd zacht en comfortabel is, en tegelijkertijd flatterend en elegant.

Over MALA CHETTY

MALA CHETTY begrijpt het belang van verfijnde, comfortabele kledingstukken. Items die perfect zijn afgewerkt én een tijdloze stijl hebben. Met de droom om een ​​volledig organische zijden collectie te creëren, zijn de meeste kledingstukken gemaakt van hoogwaardige handgeweven en natuurlijk hand-geverfde zijde. De zijde wordt geweven door de beste zijden ambachtslieden en de collectie wordt geproduceerd in Nederland.