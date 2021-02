Neeve SS21 Collectie

Het Nederlandse dameslabel Neeve brengt in januari 2020 haar eerste Spring / Summer collectie uit. “Een onbekend merk lanceren in het jaar van de uitbraak van de corona pandemie was uitdagend – en dat is een understatement – maar we leveren deze maand onze derde collectie uit aan een mooie lijst winkels en zien de toekomst rooskleurig. The only way is up!”

Dat deze crisis dramatisch is voor de mode mag duidelijk zijn, maar het biedt ook kansen. “Nu, meer dan ooit, is duidelijk geworden dat er iets móet veranderen in deze industrie.”

Aan ambitie ontbreekt het de oprichters in ieder geval niet. “Na dit heftige jaar, weten we nóg beter wat onze klant wil en waar behoefte aan is. De focus wordt nu niet alleen gelegd of merken gebruik maken van duurzame materialen, maar de klant wil ook weten waar de kleding vandaan komt en wat de rechten zijn van de persoon die de kleding in elkaar zet. “Ethische mode, daar draait het om en transparantie is daarbij key.”

Heleen Spruijt en Nadine Bronwasser zijn Neeve begonnen omdat ze een ‘essential’ misten. Een basis T-shirt of long-sleeve met precies de goede lengte, een shirt dat lekker zit, waar je je mooi en goed in voelt en, heel belangrijk, wat je overal op aan kunt trekken. “Dat was ons uitgangspunt en daarnaast was het voor ons heel belangrijk dat we gebruik zouden maken van hoogwaardige, duurzame materialen en biologische verf. Neeve produceert in Porto, Portugal. De premium basics zijn tijdloos, duurzaam én vrouwelijk. “Het is onze droom dat Neeve uiteindelijk te vinden is in elke duurzame garderobe.”

De eerste collectie bestond uit enkel GOTS gecertificeerde biologische katoen, deze is inmiddels uitgebreid met linnen voor de SS 2021 collectie. “Voor de AW 21-22 collectie bieden we ook een aantal stijlen aan in een mooie mix van biologisch katoen met Tencel Lyocell. Dit levert niet alleen een heerlijke zachte en soepele stof op, maar gaat ook lang mee, kreukt nauwelijks en is extra duurzaam.”

De nieuwe SS 2021 collectie van Neeve wordt deze maand uitgeleverd aan high-end winkels waaronder Buise in Amsterdam, Olivia Fashion in Purmerend, Jackie O in Noordwijk, Nenas in Geffen, June. In Oegstgeest en Van Dort Mode in Bilthoven.