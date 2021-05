Nieuw fashionlabel KOJIN gaat terug naar de basis van kleding: Merk lanceert ‘The KOTAI Suit’

Horst - Nieuw uniseks-kledingmerk KOJIN lanceert via de webshop zijn eerste kledingstuk: ‘The KOTAI Suit’. Een zwart corduroy pak, ontworpen om waarde terug te geven aan de eenvoud van het leven. KOJIN kenmerkt zich door modieuze kleding die wordt gekarakteriseerd door minimalistische ontwerpen.

KOJIN gelooft dat perfectie schuilt in eenvoud. Het merk zoekt daarom niet naar wat kan worden toegevoegd, maar naar wat kan worden weggelaten. KOJIN ziet de complexiteit van de kledingindustrie en het dagelijks leven als een obstakel en biedt mensen een eenvoudige manier om zich te kunnen uiten in kleding. Met uniseks-kleding zet KOJIN de functie van het product boven het stigma rondom gender.

Het merk is in 2020 opgericht door Rik Driessen (21). Het idee voor KOJIN ontstond tijdens zijn stage in Azië waar hij geïnspireerd raakte door minimalisme binnen verschillende Aziatische culturen. KOJIN wil zich voor toekomstige collecties dan ook blijvend laten inspireren door culturen die de eenvoud van het merk vertegenwoordigen en versterken.

‘The KOTAI Suit’ is vanaf nu exclusief verkrijgbaar via www.kojinstore.com.