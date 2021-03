Nieuw kinderbrillenmerk Junior & Junior biedt eindelijk stijlvolle kinderbrillen

Kwalitatieve, comfortabele kinderbrillen die gewoon online te bestellen zijn

Ook zo’n moeite met het vinden van mooie, betaalbare én goede kinderbrillen? Ervaringsexperts en ondernemers Marieke Kolleman en Jasmine Bongaerts lanceerden afgelopen maand Junior & Junior: een brillenmerk voor kinderen en tieners, met trendy modellen voor een eerlijke prijs. Helemaal fijn is dat ze vanuit huis te passen en bestellen zijn.

Een nieuwe ervaring

Het uitzoeken van een kinderbril is niet gemakkelijk. Dat ondervond ook Jasmine Bongaerts toen ze voor haar kinderen brillen zocht. Bongaerts: ‘Toen onze zoon óók een bril nodig bleek te hebben, en ik met inmiddels drie kinderen weer die veel te dure brillenwinkel instapte voor een pas-sessie dacht ik: dit moet anders kunnen.’ Samen met Marieke Kolleman startte ze vorig jaar Junior & Junior, dat nu de eerste modellen lanceert.

Trendy en comfortabel

De brillen van Junior & Junior zijn trendy en stoer: geen roze, plastic monturen maar stijlvolle, betaalbare en zelf afstelbare exemplaren. Precies wat kinderen én hun ouders zoeken. Oprichter Marieke Kolleman ontwierp de monturen zelf, met Jasmine Bongaerts ontwikkelde ze de producten samen met een hi-tech brillenproducent. Kolleman: ‘Het allerbelangrijkste is dat een kind zich geweldig voelt met één van onze brillen op: een confidence boost in brilvorm.’

Kwalitatieve materialen

De hypoallergene monturen worden met de hand gemaakt van ultra lichtgewicht titanium en bio-acetaat, oftewel acetaat vermengd met biologische, recyclebare grondstoffen.

De unieke, zachte en buigbare oortips van silicone zorgen voor draagcomfort. De hypo-allergene neuspads en scharnieren zijn gemaakt van titanium, ultra sterk en lichtgewicht. De glazen zijn altijd inclusief extra beschermende harde coating tegen krassen, anti-reflecterende laag en 100 procent Uv-filter, voor een optimale bescherming van kinderogen. Optioneel is een blauwlicht-filter, dat het blauwe licht van beeldschermen filtert: ideaal voor gamers en Netflix-fans.

Brillen bestellen en passen vanuit huis

Aangezien het bezoeken van een winkel in deze tijden van corona-maatregelen lastig is, komt de introductie van Junior & Junior op het juiste moment. De hele collectie – zowel glazen op sterkte als zonnebrillen – is vanuit huis te bestellen. Goed om te weten: oogmetingen en controles worden bij kinderen tot 12 jaar altijd gedaan door een orthoptist of optometrist, niet door een opticien. Een winkelbezoek is dus sowieso overbodig. Ook heel handig: met de Try Me Box van Junior & Junior pas je een selectie van vier zelfgekozen brillen gewoon rustig thuis. Eenmaal een favoriet model gekozen, maakt Junior & Junior jouw tailormade bril en stuurt hem op. Relaxed én Covid-proof.