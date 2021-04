Nieuwe UNIQLO en JW Anderson 2021 Spring/Summer Collection Benadrukt de Hoop voor een Nieuw Begin en Stralende Dagen

Amsterdam – Internationale retailer UNIQLO kondigt vandaag aan de Lente/Zomer 2021 UNIQLO en JW ANDERSON collectie te lanceren op 22 april. De line-up is de nieuwste toevoeging op de doorlopende samenwerking met het in Londen gevestigde merk dat hedendaagse mode revolutioneert.

Handwerk komt dit seizoen tot leven bij UNIQLO en JW ANDERSON. Ontworpen vanuit een visie waarbij hoop op een nieuw begin en stralende dagen centraal staan, gaat de collectie verder met het ontwikkelen van LifeWear met het kenmerkende JW ANDERSON vakmanschap en charme van erfstukken.

Ontwerper Jonathan Anderson over de collectie: “Tijdens het ontwerpproces dacht ik echt aan de lente. Iedereen zat binnen en ik keek er naar uit om weer naar buiten te kunnen. Voor de collectie wilde ik ook echt het gevoel van handwerk integreren gezien dit ontzettend belangrijk is voor mij”

Een speels gevoel van gemak is de rode draad in de collectie. T-shirts, blouses, hoeden, tote bags en andere items zijn voorzien van borduursels met wilde bloemen passend bij de verschillende materialen in de collectie. Andere opmerkelijke details zijn de stiksels die ook worden toegepast op dekens en binnen de collectie zijn terug te zien bij T-shirts en werkoverhemden voor heren en daarnaast op denim items voor dames. Jurken en rokken kenmerken zich door bohemien smokwerk.

Verkoelend linen en seersucker verlichten de key kleuren in de collectie zoals khaki, bruin en ivoor. Het aanbod binnen de heren en damescollectie bestaat uit shorts die het gevoel van thuis gesponnen linnenblends en slub katoen oproepen. Het kenmerkende JW Anderson vakmanschap is terug te zien middels stiksels en simpele silhouetten binnen deze relaxte collectie.

Collectie

The lineup bestaat uit 13 items voor dames, 11 items voor heren en drie accessoires

UNIQLO and JW ANDERSON Special Site

https://www.uniqlo.com/jwanderson

Over UNIQLO en JW ANDERSON

De originele samenwerkingscollectie, gelanceerd in 2017 Fall/Winter, is ontwikkeld rondom het thema “British Heritage Meets LifeWear - Britse klassiekers. Ontworpen voor het leven van vandaag.” Het aanbod combineert de innovatieve ontwerpen die JW ANDERSON toevoegt aan traditioneel, Britse kleding, met UNIQLO’s belofte aan snit, materiaal en functionaliteit.

Over JW ANDERSON De Noord-Ierse ontwerper Jonathan Anderson richtte in 2008 JW ANDERSON op. Eerst een uitgebreide verzameling accessoires, die snel de aandacht trok en het jonge label in staat stelde om tijdens London Fashion Week in 2008 te showen. Het succes van deze debuutcollectie leverde zowel lovende kritiek als commercieel succes op voor Anderson, wiens label nu wordt beschouwd als een van de meest innovatieve en vooruitstrevende merken van Londen. Photo: Scott Trindle

JW ANDERSON is ontwikkeld tot een internationaal geprezen merk, wat de volgende prijzen heft mogen ontvangen:

2012 British Fashion Awards for Emerging Talent, Ready-to-Wear

2013 The New Establishment Award

2014 Menswear Designer of the Year

2015 British Fashion Awards for Menswear and Womenswear Designer of the Year

2017 British Fashion Awards for Womenswear Designer of the Year

