NINE&Co. presenteert impact report 2020

NINE&Co. presenteert hun impact report 2020. Een open & eerlijk rapport over de duurzame doelstellingen. Duurzaamheid is één van de belangrijkste enablers binnen de organisatie. Duurzame processen, materialen en (vernieuwende) technieken behoren tot de basis: Care, Comfort & Design.

Het bedrijf ziet het als hun taak om betere keuzes te maken voor de toekomstige generaties. In 2020 zijn er een hoop positieve stappen gezet, zonder dat duurzaam ook echt duur werd. Een gezonde balans tussen kwaliteit, comfort en prijs. De duurzame keuzes die worden gemaakt dragen niet alleen bij aan een gezonder milieu maar ook aan de levensduur en comfort van de NINE&Co. collecties: Noppies maternity, Noppies baby, Noppies kids, Supermom, Esprit for mums & Alvi.

50% van de materialen die worden gebruikt in de items van de collecties zijn duurzaam. Katoen wordt het meest gebruikt, daarvan is 77% biologisch of duurzaam gesourced. En ook met de verpakking, verzending en retouren wordt rekening gehouden. Zo is vandaag de dag meer dan 40% van alle verpakkingen die gebruikt worden gemaakt van duurzame materialen.

Door onze consument beter te informeren over pasvormen en maten daalde het aantal retouren in 2020 met 3%. Voor de Noppies webshop daalde het aantal retouren zelfs met 8%. Dit heeft enorm geholpen om plastic & karton te besparen. Maar daarnaast scheelt het ook een hoop extra CO2 uitstoot. Deze duurzame keuzes heeft NINE&Co. bespaard: 10,5 miljoen badkuipjes vol water, ruim 600.000 kg aan chemicaliën en 65 ton aan CO2 uitstoot. Dat laatste betekent dat – bij wijze van spreken - 13 rondjes minder met een auto om de aarde zijn gereden.

In de eerdere fases van de supplychain worden ook duurzame keuzes gemaakt door NINE&Co. voor de collecties van Noppies, Supermom, Esprit for mums & Alvi. Een leefbaar loon voor alle werknemers. zodat het inkomen de reële kosten voor het gezin en/of het levensonderhoud dekt. Het bedrijf is samen met haar twee grootste leveranciers een pilot gestart om dit samen te waarborgen.

Benieuwd naar de stappen van NINE&Co.? Lees het rapport op de Nine&Co. website.