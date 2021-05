No Excess NOOS

Een belangrijke onderdeel van No Excess en Qubz is de B2B samenwerking met onze klanten. Wij zijn een bedrijf wat voor een groot gedeelte uit voorordering bestaat en deels op nalevering in de vorm van seizoenartikelen, Nos en Seasonal Nos artikelen.

Doordat er de laatste jaren, tussen retailer en leverancier, een positieve kentering in onze markt heeft plaatsgevonden, is het een must voor een leverancier om op deze basis te werken. Hierdoor hebben wij onze automatisering in een rap tempo geüpgraded naar de standaarden die gevraagd worden voor nu en in de toekomst. De verschillende parameters waarmee de markt op stuurt, zijn dermate een fundament om met elkaar tot het beste resultaat te komen. Een continue stroom van data tussen ons en onze klant is van groot belang. Dit klinkt allemaal mooi, maar een balans in de aan te leggen voorraad is van groot belang. Wij spreiden deze voorraad in een Nos programma met o.a. Jeans, Shirts en Underwear. De stock in de seizoenartikelen zetten wij af tegen de voorinkopen, waardoor de breedst gedragen artikelen in de markt voldoende zijn na te leveren. In deze seizoenartikelen maken wij, in samenspraak met een aantal klanten, een pakket met Seasonal Noos artikelen. Dit zijn de pilaren in de collectie waarmee wij diepte zoeken om sturing gedurende, een groot gedeelte van het seizoen, te kunnen geven aan onze klanten. Dit pakket is de afgelopen jaren uitgebreid, omdat wij zagen dat de rendementen van onze klanten aanzienlijk verbeterden.

Met andere woorden de automatische sturing op slow- en fastmovers zorgt ervoor dat de verschillende parameters gezond zijn voor de retailer en voor ons. Heeft men geen automatisering in de vorm van EDI of een ander systeem, dan is er nog een zeer overzichtelijke B2B webshop. Hier staan de artikelen van de huidige seizoenen op, maar ook van voorgaande jaren in een sale omgeving. Hierdoor houden wij onze voorraad op een gezonde manier in beweging.

Deze manier van B2B samenwerking zal de komende jaren door meer retailers opgepikt worden, waardoor wij naar de toekomst een gezonde groei zien bij onze klanten en voor ons bedrijf. De juiste keuzes maken in partners is van essentieel belang.

Wij zijn er als No Excess en Qubz klaar voor!

