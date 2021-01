OBJECT WERKT SAMEN MET GAME-CHANGING & DUURZAME INNOVATOR RENEWCELL

Als onderdeel van het concept “Naturally Cool, Conscious and Creative” is OBJECT een van de eerste modemerken geworden die produceert met een nieuw soort materiaal dat gemaakt is van 100% gerecycled textiel.

Dit materiaal heet Circulose en is een doorbraak op het gebied van duurzaamheid in de fashionbranche. OBJECT is koploper als het gaat om het gebruik van dit materiaal met dank aan het Zweedse merk Innovator Renewcell die de Circulose produceert.

Deze duurzame recyclingmethode om commerciële modieuze kleding te produceren is een buitengewoon belangrijke mijlpaal voor ons merk OBJECT. Circulose is circulair materiaal met een lage impact en van uitstekende kwaliteit.

Game-changing technology

Circulose is gemaakt van afgedankt textiel zoals bijvoorbeeld productieafval of versleten kleding. Met behulp van een speciaal proces dat 100% wordt aangedreven door hernieuwbare energie transformeert Renewcell oude kleding in het ongerepte natuurlijke Circulosemateriaal. Dit gebeurt dus zonder de katoenvelden, oliën of bomen. In dit proces wordt de kleding versnipperd, knopen en ritsen worden verwijderd, de kleur wordt eruit gehaald en vervolgens wordt het omgezet in een biologisch afbreekbare grondstof die kan worden omgezet in textielvezel. Het bedrijf legt de productiecirkel uit als een manier om de cyclus te sluiten en modeproductie nu om te zetten in een duurzamere, niet eindigende vicieuze cirkel.

OBJECT heeft hoge verwachtingen voor deze duurzame samenwerking en is trots om voorop te lopen met het gebruik van dit nieuwe duurzame materiaal.

''We hebben ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen bij OBJECT en zijn er daarom erg trots op dat we als een van de eerste merken binnen BESTSELLER producten maken met Circulose'', zegt Gitte Skals Hauge, Sustainability Responsible OBJECT.

''De innovatieve vezel is ongelooflijk populair bij klanten! De vraag overtrof de beperkte hoeveelheid stof die snel beschikbaar was en we zijn enthousiast over het produceren van duurzamere items voor de herfst van 2021'', vervolgt Gitte.

Het eerste commerciële product, een trendy jurk met bloemenprint is vanaf april 2021 verkrijgbaar in de winkels en online.

Naturally cool, conscious and creative

OBJECT waardeert kwaliteit, creatief design en duurzaamheid. Er worden continu modieuze stukken gecreëerd die er goed uitzien maar ook goed aanvoelen, gemaakt van duurzamere stoffen. De mogelijkheid om gerecyclede en duurzamere stoffen te vinden is vanzelfsprekend. Het merk werkt continu voor duurzaamheid, met het oog op hun concept ''Naturally Cool, Conscious and Creative''.