Onitsuka Tiger FW21 Collectie showt voor het eerst op Milaan Fashion Week

Japans fashionlabel Onitsuka Tiger showt zijn herfst/wintercollectie voor 2021 tijdens Milaan Fashion Week, een primeur voor het merk.

Onder de creatieve leiding van fashiondesigner Andrea Pompilio begon Onitsuka Tiger in 2013 met het presenteren van zijn ready-to-wear-collecties op Pitti Immagine Uomo, om een jaar later de shows te verplaatsen naar Tokyo Fashion Week, het grootste fashionevent in Japan. Italië is nauw verbonden met Onitsuka Tiger: Pompilio’s thuis en studio zijn gevestigd in Milaan en het label opende er afgelopen december zijn eerste flagshipstore. Voor een merk met twee standplaatsen, Tokyo en Milaan, is showen tijdens Milaan Fashion Week een logische stap die de link tussen deze twee steden versterkt. Daarbij haakt de keuze voor Milaan aan het designthema ‘East meets West’.

De Collectie

De Onitsuka Tiger Fall/Winter 2021-collectie combineert minimalistische designelementen in zwart en loodgrijs nylon met verschillende items geïnspireerd op de Himalaya en de hiking- en trekking-cultuur van de jaren zeventig, gekarakteriseerd door het gebruik van heldere tinten als oranje, geel en neonblauw.

De collectie laat een duidelijk functioneel karakter zien, verankerd in het hart van Onitsuka Tiger, naast handgemaakte en nauwgezet ontworpen details. Key pieces uit de collectie zijn onder meer de speciale fleece stukken met inzetten van nylon radzimir en contrasterende piping geïnspireerd op vintage kleding – eersteklas gear om winterkou mee te doorstaan.

Extra gelaagdheid krijgt de collectie door het gebruik van speciale prints, ontstaan uit een samenwerking met designer Toyoki Adachi, artistic director van textielprintmerk nowartt. Pompilio gebruikte Adachi’s ontwerp op pufferjacks, broeken en rugzakken, met groots effect. En er is speciale aandacht voor de lijn PAW, Onitsuka Tiger’s signature tracksuit uitgevoerd in het polyester acetaat dat in de seventies zo populair was. Een iconisch pak, dat met het gebruik van die speciale print uitersten verenigt: vintage x art en analoog (met de hand getekend) x digital.

UNFASHIONSHOW

Onitsuka Tiger showde dit jaar voor het eerst tijdens Milaan Fashion Week. De digitale presentatie krijgt slagkracht door de artistieke bijdrage van verschillende performers, zoals M ¥ SS KETA, danser Gabriele Esposito en visual artist OZMO. De film, getiteld UNFASHIONSHOW, laat drie pijlers van Onitsuka Tiger’s merkidentiteit zien: muziek, beweging en kunst, tot leven gebracht door bovengenoemde artiesten.

‘UNFASHIONSHOW’, concept Giulia Achenza en Andrea Pompilio. Regie Giulia Achenza.

Onitsuka Tiger

Onitsuka Tiger creëert door sport geïnspireerde fashioncollecties met een stevige focus op uitzonderlijk comfort en innovatieve designs. Onze stijl symboliseert respect voor ons erfgoed en bewondering voor verfijnde en contemporaine creatieve stijlen. De innovatieve technologieën die wij gebruiken in onze kleding en producten zijn niet zichtbaar voor het oog, maar des te meer voelbaar in draagcomfort en performance. Al onze ontwerpen zijn one-of-a-kind en komen tot leven door uitzonderlijk craftmanship en een obsessie voor kwaliteit en doordachte details.

Toyoki Adachi

Art Director & Designer nowartt, Creative Director OTHERWISE Adachi begon zijn eigen designfirma OTHERWISE in 2001 en focuste daarbij op grafisch design en textielontwerp gebaseerd op analoge (met de hand getekende) én digitale expressie. Hij ontwerpt voor zowel Japanse als internationale apparel-merken. In 2012 lanceerde hij nowartt, een textielprintmerk dat historie en moderne kunst laat samenkomen, met verschillende collabs op zijn naam. Het duurzame label nowartt Piece of The EARTH is een nieuw hoofdstuk (2021), waarmee Adachi zich richt op in harmonie zijn met de natuur.

Andrea Pompilio

Creative Director Onitsuka Tiger Designer Andrea Pompilio is geboren in Italië en opgegroeid in een creatieve omgeving; zijn vader is architect, zijn moeder kunstenaar en zijn oma runde een boetiek. Zelf droomde hij van een carrière als fashiondesigner. Hij is afgestudeerd aan Pesaro’s Art Institute en verhuisde later naar Milaan, waar hij studeerde aan het beroemde Istituto Marangoni. Na zijn werkervaring bij verschillende bekende merken, presenteerde hij in 2011 zijn eigen label. Vervolgens werd Pompilio creative director van Onitsuka Tiger, na een geslaagde samenwerking met het merk. Die positie bekleedt hij nog altijd.

The Brand

Japanese fashion brand Onitsuka Tiger continues to present a contemporary collection that combines fashion with sports, and heritage with innovation. In1949, Kihachiro Onitsuka established Onitsuka Co., Ltd., the forerunner of ASICS. The brand began with a commitment to promoting youth health, and since then, the Onitsuka Tiger Stripes have become synonymous with one of the most world-renowned athletic brands. The legend lives on today in the fusion of Japanese heritage and modern flair. With designs ranging from updated classic silhouettes to refreshing new styles and collaborations with like-minded artists and cultural connoisseurs, the spirit of Japan resonates in each new collection of Onitsuka Tiger shoes, apparel and accessories.

The wording “Onitsuka Tiger” and the logo of “Onitsuka Tiger” used herein are registered trademarks of ASICS corporation.