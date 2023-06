Onthulling de Graduates 2023 collection: ArtEZ University of the Arts

Terwijl de klas van 2023 hun academische reis afrondt om modeprofessionals te worden, heeft ArtEZ University of the Arts kortgeleden de eind collecties van de afgestudeerden met groot succes gepresenteerd. Deze collecties spelen een cruciale rol voor afgestudeerden om hun netwerk uit te breiden en hun werk te delen.

Als internationaal B2B netwerk wil FashionUnited opkomende ontwerpers, zoals de afgestudeerden van ArtEZ, promoten en in contact brengen met professionals in de industrie. De speciale sectie stelt opkomende talenten de kans om hun werk te presenteren en geeft zo veel mogelijk visibiliteit aan deze opkomende en getalenteerde generatie in de mode-industrie.

Onderstaande beelden bevatten looks uit de collectie van de ArtEZ studenten die tijdens de show zijn gepresenteerd.

Bekijk het Lookbook voor meer beelden.

Ontwerpers: Philipp Henri Kern, Maud Groote Schaarsberg, Inès Torrens, Bastiaan Reijnen, Ani Mehrabian, Jelena Bondt, Luna Goossens, Songyi Shin, Eva Julia Mogendorff, Olivia Lottersberger, Lola Loebel-Roson, Fritz Fromm, Rachel Shania Luurssen, Hong Kai Li, Azalja van Dijk, Anna van der Werf, Yousra Razine Mahrah, Just Knoop, Gülben Abduraman, Floor de Heer, David Mollema, Kika Perben, Floyd Rorije, Batuhan Demir, Klaar Maria Straatman, Lisa Wiersema en Luisa Haddad Zavadinack.

Credits: COURTESY OF ARTEZ UNIVERSITY OF THE ARTS.

