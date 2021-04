& Other Stories onthult co-labcollectie met mode icoon Rejina Pyo

13 april 2021, Amsterdam - Dé & Other Stories samenwerking van dit seizoen is met Rejina Pyo, de in Zuid-Korea geboren rijzende ster uit de Londense fashion scene. De collectie bestaat uit veelzijdige, draagbare confectiestukken die relevant blijven en hun kwaliteit bewijzen in de loop van de tijd. De relaxte kostuums en kenmerkende jurken, gemaakt van een combinatie van eersteklas zijde en duurzame materialen zoals biologisch katoen en wol afkomstig van de Respon-sible Wool Standard (RWS), passen naadloos in elke garderobe. De collectie is geïnspireerd op de kracht en creativiteit van vrouwen in hun drukke leven.

Het is een droom die uitkomt voor & Other Stories om samen te werken met Rejina Pyo. Bekend om haar gedurfde kleuren en sterke en flatterende silhouetten, zijn er onverwachte details en vormen aan elk stuk toegevoegd. Het zijn juist deze details die de persoonlijkheid van de drager naar voren brengen.

Pyo, geboren in Seoul, Zuid-Korea, verhuisde in 2008 naar Londen en studeerde in 2011 af aan het prestigieuze MA Fashion Design-programma aan Central Saint Martins. Ze lanceerde haar gelijknamige label in 2013 na samenwerkingen met Roksanda Ilincic en Christopher Raeburn. In 2019 won ze de Emerging Talent Award for Womenswear bij de British Fashion Awards.

“Met deze co-lab wilde ik een toegankelijke en multi-functionele collectie creëren, maar het belangrijkste voor mij was om deze collectie te maken van een combinatie van duurzaam geproduceerde en hoogwaardige materialen. Ik had de drukke vrouw in gedachten - constant onderweg: van werk naar vrije tijd, van dag naar nacht. Ik wilde een selectie items aanbieden die waren geïnspireerd op de kenmerkende Rejina Pyo-stukken. Ik wilde ook graag vrouwen die ik inspirerend vind, betrekken in de campagne: Lotta Klemmings, de enige vrouwelijke oesterduiker in Zweden, Brittany Asch, een prestigieuze bloemist uit LA, en Poppy Okotcha, een in het VK gevestigde agrariër. Samen geven ze uitdrukking aan de kracht, passie en verhouding met de natuur waarmee ik me verbind.” - Rejina Pyo.

De vormen, kleuren, texturen en materialen in deze & Other Stories co-lab zijn ook geïnspireerd door de natuur. Moderne, sculpturale jurken in midi- en minilengtes die gemaakt zijn van biologisch katoen of hoogwaardige zijdemixen; een mouwloze top met geknoopte voorkant van zijde en op maat gemaakte jassen met bijpassende short of maxi-rok van RWS-wol of biologische katoenmixen. Details zoals royale pofschouders, ruches, plooien en verlaagde tailles vormen een aanvulling op de organische lijnen, goed gevormde halslijnen en zacht maatwerk. Donkergrijs, zwart, wit, zandkleurig khaki, mandarijn en saffraangeel vormen het kleurenpalet.

“Met deze co-lab wilde ik een toegankelijke en multifunctionele collectie creëren, maar het belangrijkste was om deze te maken van een combinatie van duurzaam geproduceerde en hoogwaardige materialen."

"Rejina Pyo heeft een geweldig gevoel voor kleur en textuur, waarmee ze speelt in onverwachte combinaties. Het is altijd tijdloos, veelzijdig en vooral draagbaar tijdens zoveel verschillende gelegenheden. Je kunt echt elke gedachte en het harde werk zien dat in ieder onderdeel van het co-lab zit verweven. We hopen dat de & Other Stories-vrouw het heel lang zal koesteren en dragen.”

- Rocky Ekenstam af Brennicke, Director Brand and Creative, & Other Stories.

Prijzen variëren van € 59 tot € 199.

De Rejina Pyo co-lab-collectie wordt gelanceerd in geselecteerde & Other Stories-winkels en op stories.com op 15 april 2021. (Pre-lancering WOENSDAG 14 april voor nieuwsbriefabonnees)