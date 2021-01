Pandora | Stijl in volle bloei

Stijl in volle bloei

Het is altijd weer een fantastisch moment om de eerste bloemen van het jaar te zien opbloeien: hun schoonheid kondigt namelijk een nieuw begin aan. De nieuwe sieraden van de Pandora Garden collectie zijn een ode aan dit natuurwonder en laten je de magie van de lente voelen.

Ondanks hun lieve uitstraling zit er heel wat flower power in deze verfijnde sieraden en bedels, zoals het krachtige paars van de nieuwe Purple Daisy bedel. Deze bedel past mooi bij de roze madeliefjes. Verder zien we ook ringen in verschillende kleuren en materialen die je mooi kan combineren. Zo kun je een bloemenkrans maken van verschillende bedels om je pols.

Mix & Match: Bij stacking bloeien de gevarieerde ontwerpen van de daisy ringen met flonkerende sierstenen helemaal op

„Met deze collectie word je herinnerd aan de blijdschap en onschuldige avonturen uit je kindertijd”, zeggen Francesco Terzo en A. Filippo Ficarelli, de VP Creative Directors van Pandora. „Het madeliefje symboliseert vrouwelijke energie, moderniteit, sentimentaliteit en vrijheid, want ook daarvoor staat Pandora. En wat ons bijzonder aanspreekt: het bloemetje kan overal groeien en gedijen. Door de verfijnde verwerking en gedetailleerde emaillering hebben wij de natuurlijke schoonheid van het madeliefje goed laten uitkomen.”

De showroom is open op afspraak.