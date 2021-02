Paul Company: Vintage Handmade FW21 Collectie

Paul Company

Vintage Handmade

Paul company heeft zich weer helemaal verdiept in de fashion trends van komend seizoen en zelfs voor heel 2021! Paul company is een bedrijf dat zich uitsluitend richt op de distributie van exclusieve chelsea boots van verschillende merken. De chelsea boot is een klassieke schoen waar iedereen minimaal één paar van in de kast moet hebben. Daarom willen wij graag een prachtig merk extra onder de aandacht brengen. Een leven zonder Vintage Handmade is namelijk echt niet meer mogelijk. Lees snel verder want ook komend seizoen zijn deze modellen niet uit het straatbeeld weg te denken, voor mannen en vrouwen.

Dit is een merk speciaal ontworpen voor de liefhebbers van het buitenleven. Zoals de naam al doet vermoeden worden de schoenen met de hand gemaakt. Zeer exclusief dus. De collectie van Vintage Handmade bestaat uit laarzen voor heren en dames. De modellen hebben een slijtvaste zool en extra veel grip. De laarzen zijn gemaakt van 100% leer. De laarzen worden ontworpen en gemaakt in Porto, Portugal. Een deel van de collectie heeft een prachtige binnen voering van lamswol. Inmiddels worden de laarzen al in verschillende Europese landen verkocht. Warm, comfortabel en waterdicht zijn een aantal kenmerken van dit mooie merk. Daarnaast vormen deze kenmerken een combinatie die je niet snel tegenkomt in de schoenenwereld.

Naast deze geweldige outdoor laarzen is Vintage Handmade druk met het ontwerp van verschillende chelsea boot modellen voor heren. Deze modellen hebben een klassieke uitstraling en komen in verschillende kleuren. Onder andere donkerblauw, cognac en bruin zijn van de partij. De schoenen zijn zo ontworpen dat deze helemaal naar je voet gaan staan. Dit zorgt voor een perfect draagcomfort. Omdat de chelsea boots een klassieke maar toch stoere uitstraling hebben, kunnen deze met allerlei verschillende outfits gecombineerd worden. Heb je bijvoorbeeld een feest, draag de boots dan met een chique broek. Een lange wandeling? Draag ze dan met een stoere outfit.