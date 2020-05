#Pepemeup T-shirts “Voedsel, zekerheid en zorg in COVID-19 tijden”

Pepe Jeans kondigt met trots een nieuwe samenwerking met World Vision aan via een speciaal initiatief om voedsel, zekerheid en zorg te bieden aan kwetsbare kinderen en gezinnen die door de COVID-19-crisis zijn getroffen. Hiervoor heeft het modemerk 6 verschillende t-shirts ontworpen met positieve berichten: Love up, Care up, Dream up, Cheer up en Mood up. 100% van de nettowinst van de #Pepemeup T-shirts wordt gedoneerd om dit doel te ondersteunen.