Terra di Siena - lancering herfstcollectie 2020

Terra di Siena stelt de collectie Herfst 2020 voor, een interessante mengelmoes die tegelijk coherent en gevarieerd is. De ideale mix voor een seizoen vol romantiek, rock attitude, Boheemse levensstijl, bourgeoisie, charme en verrassende volumes... aan jou de keuze wat er het best bij je past!

Vanaf de nazomer tot aan de eerste herfstdagen... dat is een ideale periode om te pronken met lange kleedjes of rokjes in satijn. De brede broeken met Tie & Dye prints gaan perfect samen met de katoenen bloesjes in Folk stijl en de topjes met Glam accenten. Een Rock mantelpak in namaakleder, ongetwijfeld hét iconisch stuk van deze collectie, maakt je look compleet. Ook op het vlak van kleuren is er voor ieder wat wils: eendblauw, kaki, camel, steenkleur en framboos maar ook zwart en en ecru versieren één van de stukken uit satijn, katoen, gemengde wol en viscose. Voor de eerste frisse dagen is er het Canadese vest of de mantel met ruitjes in camel, bruin of gebroken wit. Elegantie met een twist!

Waar vind ik Terra di Siena?

Terra di Siena wordt verdeeld via een netwerk van multimerkenboetieks in heel België. Door deze manier van verdelen garandeert het merk een persoonlijke service en stijladvies aan de klanten. De lijst met alle verdeelpunten en webshops staat op de website.