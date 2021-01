Persinfo WEHVE SS21: zomerse luxe en een 'joie de vivre' met leuke, speelse accenten!

De nieuwe Spring Summer 2021 collectie van het Belgische luxe knitwear label WEHVE bejubelt de ‘summer vibes’ ten top!

Gesine vond haar inspiratie voor deze collectie in één van haar favoriete settings met name de bergen in Oostenrijk. Deze collectie ademt zomerse luxe en een ‘joie de vivre’ uit met leuke, speelse accenten, en omvat magnifieke capes en cardigans in weelderige kleuren van alpenweidegroen, levendig roos, geel, paars,… tot viooltjes- en blauwtinten van wilde bloemen. Ook vinden we de schoonheid van de gezonde alpenlucht terug die visueel weerspiegeld wordt in helderblauwe tinten, naast leisteenkleurige stenen van sprankelende bergrivieren… Een mentale boost na zo’n vervlogen periode en ideaal om het post-coronatijdperk te omhelzen! Voor het eerst werkt het label ook met vrolijke, handgeweven opschriften die je terugvindt op een deel van de collectiestukken zoals “Take me to the beach”, “Captain” & “Dreamer”, alsook smiling faces en happy flowers! De capes en cardigans zijn – naast het kleurrijke aanbod – in verschillende lengtes verkrijgbaar, alsook mét of zonder zakken. Uniek in de SS21 collectie is de ‘Alpen Glow’ beach short, de ‘Turquoise Lake’ kaftan en de ‘Tie Dye Storm’ tuniek. En daarnaast vind je uiteraard ook verschillende ‘classics’ terug: sobere en tijdloze stukken, met levendige en luxueuze texturen, in lijn met de collectie. Qua materialen is er gewerkt met zowel merino, Tencel*, baby alpaca, zijde als katoen.