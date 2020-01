Persol x A.P.C. — Persol onthult unieke capsulecollectie met Frans boegbeeld A.P.C.

P E R S O L O N T H U L T

Persol luidt het nieuwe jaar met grote trom in. De brillengigant slaat de handen in mekaar met het quintessentially Frans ready-to-wearlabel A.P.C. Dit doet het merk voor het eerst in lange tijd, zo’n vijf jaar na de laatste cross-over collab.

Samen verbeelden de twee huizen drie gloednieuwe uitwerkingen voor het emblematische model 649. Dit montuur debuteerde in 1957, toen het gedragen werd door Turijnse tramconducteurs, alvorens zich te ontplooien tot een waar icoon in het brillensegment mede een endorsement van vermaard acteur Marcello Mastroianni in de langspeelfilm Divorzio all’italiana (1961).

Persol x A.P.C., Sunglasses, 250 euro

Persol neemt A.P.C. in de arm voor drie nieuwe kleurschakeringen in acetaat: transparant groen gecombineerd met dégradé maroon glazen, transparant maroon met dégradé groene glazen en tot slot, mat wit met wederom dégradé grijze glazen. Elke zonnebril wordt gehuld in een stijlvol etui in canvas of leder.

“Ik vind het geweldig om een zonnebril op m’n neus te zetten wanneer het weer het toelaat. Deze modellen kan je ook gewoonweg dragen om blootstelling aan het licht te vermijden, zoals Kurt Cobain wel eens deed. Het was Cobain die het witte montuur in de capsulecollectie inspireerde. Het huis Persol stond open voor de creatieve uitdaging om een hedendaagse interpretatie van zijn geliefd montuur te creëren.”

- Jean Touitou, A.P.C.

“A.P.C.’s geschiedenis en filosofie hebben enorm veel raakvlakken met de onze. Vakmanschap, functionaliteit en esthetiek vloeien samen en maken integraal deel uit van ons DNA.”

- Niels van Geet, Persol

Voor de gelegenheid draaide Sam Rock een unieke campagne in het hoofdkantoor van A.P.C. Niet enkel A.P.C. founder Jean Touitou mag opdraven in de reeks beelden en films, ook muziekiconen Joseph Mount (Metronomy) en Sky Ferreira maken hun opwachting.

Persol x A.P.C. is vanaf 7 februari 2020 beschikbaar in een geselecteerd aantal verkooppunten.

