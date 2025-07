Peter Schuitema over gedeelde passie en bewuste keuzes bij Kuyichi

Bij Kuyichi draait het om méér dan denim. Al sinds de oprichting, bijna 25 jaar geleden, zet het Nederlandse jeansmerk zich in voor eerlijke productie, transparante ketens en duurzame keuzes, lang voordat deze termen gemeengoed werden in de mode-industrie. Achter het merk staat Peter Schuitema, een van de drijvende krachten van het eerste uur. Met een uitgesproken visie en een sterke verbondenheid met zijn team, bouwt hij dagelijks verder aan een merk dat trouw blijft aan zijn waarden én zich weet te vernieuwen. “We doen het hier echt samen. Kuyichi is niet alleen een merk, het is ook een cultuur.”

Van pioniers merk tot sterke community

Toen Kuyichi als eerste merk een 100% biologische jeans op de markt bracht, was dat niet vanuit een hype, maar een bewuste daad. “We wilden vanaf het begin een verschil maken,” blikt Peter terug. “Niet omdat het hip was, maar omdat we zagen dat het anders moest." Die overtuiging is nog altijd leidend in het dagelijks werk. Elk materiaal, elke leverancier, elke fabriek wordt langs dezelfde meetlat gelegd: past dit bij de normen en waarden van Kuyichi? “In de landen waar geproduceerd wordt, moet op een eerlijke manier gewerkt worden,” vertelt Peter. “We controleren dus niet alleen of iets gecertificeerd is, maar kijken vooral of het verhaal klopt.” Duurzaamheid is bij Kuyichi dan ook geen losstaande afdeling, maar een integraal onderdeel van de merkidentiteit, geworteld in het dagelijks handelen en gedragen door het hele team.

Waarom PREVIEW?

Kuyichi neemt sinds de eerste editie deel aan PREVIEW. “We hebben ze allemaal meegedaan, en we hopen dat te blijven doen,” zegt Peter enthousiast. “Er hangt een waanzinnige sfeer. Iedereen krijgt dezelfde ruimte om zich te presenteren, groot of klein. Niemand is meer dan een ander, en dat voel je. Dat maakt het eerlijk, ontspannen en vooral leuk. De beurs is voor Kuyichi meer dan een verkoopmoment. “Er is koffie, lunch, hapjes, zelfs een flesje champagne aan het eind van de dag. Het voelt echt als een feestje. En dat is te danken aan het team van CAST. Dat persoonlijke, dat maakt het verschil.”

Wat vroeger vooral draaide om het binnenhalen van nieuwe klanten, ziet Peter nu anders: “Tegenwoordig draait het ook om het behouden van bestaande relaties. Een beursdag is geslaagd als we mooie gesprekken voeren, goede feedback krijgen en misschien ook eens verrast worden door een nieuwe klant. Maar het draait vooral om het contact.”

Wat brengt Kuyichi naar SS26? De aankomende collectie bevat veel kleur, natuurlijke verfmethoden en verfijnde fits. “Voor dames lanceren we drie nieuwe modellen. Dat is best een uitdaging, want normaal doen we er één per seizoen,” legt Peter uit. Daarnaast is er extra aandacht voor natural dyeing in de bovenkleding. “Alles is op een natuurlijke manier geverfd, dat wordt echt bepalend voor het beeld van de collectie.”

Bij Kuyichi gaan esthetiek en ethiek hand in hand. Vanuit Vleuten bouwen Peter en zijn team elke dag verder aan een denimmerk dat blijft vernieuwen, zonder concessies te doen aan de waarden waarmee het ooit begon. “Het delen van die passie, dat is wat mijn werk en Kuyichi zo leuk maakt.”

PREVIEW Spotlight is een interviewserie met merken die deelnemen aan de komende editie van vakbeurs PREVIEW. De beurs, sinds 2020 georganiseerd door CAST in Nieuwegein, brengt relevante merken samen voor inkopers en winkeliers, in een toegankelijke en overzichtelijke setting waar sfeer en inhoud hand in hand gaan.