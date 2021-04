pme legend SS21

NOMADIC PILOT

In de Lente-Zomer 2021 collectie vertellen we in twee hoofdstukken de verhaallijn van ‘The Nomadic Pilot’. Elk hoofdstuk is gebaseerd op wat hij allemaal meemaakt. Van zijn vliegtuig vliegklaar maken in de hangar en het inladen van de goederen tot het afleveren van de cargo op verschillende locaties.

JANUARI - URBAN ADVENTURE

In zijn stoere, stalen boogloods werkt hij hard om zijn oude vliegtuig klaar te maken voor nieuwe ‘cargo drops’ op uitdagende bestemmingen. Geïnspireerd door deze setting creëerden we technisch ogende patronen en verschillende soorten artwork op basis van stevige stalen skeletconstructies, minimale prints en overview afbeeldingen van een containeroverslag. De frisse, helderdere kleuren creëren diepte in combinatie met de donkere, meer grijzige kleurtinten.

MAART – DESERT DROP-OFF

Terwijl hij op weg is naar de eerste drop-off in de woestijn en zich aanpast aan klimaatveranderingen, onverwachte weersomstandigheden en uitdagende terreinen, kijkt onze cargo pilot van bovenaf naar de wereld en geniet hij van de spectaculaire structuren en landschappen die hij ziet. Het uitgestrekte niemandsland van de woestijn was onze inspirerende oase voor een ‘desert tech look’ door woestijnlandschappen creatief te vertalen naar technische lijntekeningen. Woestijnbloemen en planten in all-over prints benadrukken het zomerse gevoel van deze collectie.

COLORS & GARMENT DYE

Het kleurenpallet van de leveringen in januari en maart is opgebouwd in gradaties om de hoofdkleur meer diepte te geven. Heldere, commerciële kleuren worden ondersteund door tonale of meer grijzige versies van de hoofdkleur, waardoor de collectie in z’n geheel een rijker gevoel krijgt.

In de hele collectie speelt garment dye een belangrijke rol, maar voor de jassencollectie gebruiken we garment dye op een meer innovatieve en unieke manier, door materialen te combineren met nylon en af te werken met een garment dye techniek.