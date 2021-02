POM Amsterdam FW21 Collectie

In augustus 2021 bestaat POM Amsterdam tien jaar en dat viert POM met de lancering van haar jubileumcollectie Fall/Winter 20/21: The X Collection.

Deze jubileumcollectie is een eerbetoon aan tien kleurrijke jaren van POM Amsterdam. Wat begonnen is met de iconische driehoekige shawl, is de collectie nu uitgegroeid tot een voltallige modelijn met vier tot zes collecties per jaar. De collecties worden verkocht in ruim 800 verkooppunten wereldwijd en dat mag gevierd worden! De zussen achter het merk, Liesbeth en Violet, vieren samen met hun klanten tien jaar ondernemerschap, creativiteit, veerkracht, inspiratie en vriendschap.

De collectie is gebaseerd op thema’s die POM na aan het hart liggen: haar Amsterdamse roots, liefde voor natuur en handgeschilderde signature prints. Het -X- symbool – wat staat voor het romeinse cijfer 10 – loopt als een kleurrijke rode draad door de gehele collectie.

“We zijn super trots op wat we hebben neergezet met ons winning team, dierbare klanten en partners. We heffen het glas op 10 jaar POM!” zegt Violet en Liesbeth, de POM founding sisters.

Dare to be colourful

Van comfortabele homewear tot sprankelende party styles. De collectie bestaat uit warme, comfy outfits die je in een handomdraai tunet naar een mode statement waarin je je ultiem vrouwelijk voelt. Dat is wat POM voor ogen had bij het ontwerpen van de FW21/22 collectie.

Natuurlijk vind je in deze collectie de hero tops en jurken met handgeschilderde prints. En POM maakt wederom een statement: dare to be colourful. Draag ook in de winter zoveel mogelijk kleur!

De kleuren van het seizoen zijn diepe bruin- en blauwtinten, afgezet met hot red, pink en emerald green. Ook zijn aardse groentinten en warm ecru gecombineerd met heldere accenten van zacht, poederachtig roze.

Het gaat in deze collectie vooral om layering. Alles kan dit seizoen: knits over knits, oversized sweaters over jurken, coltruien onder jurken, blouses en teddy gilets. En daar overheen een iconische POM shawl. En door gebruik te maken van kwalitatieve, natuurlijke stoffen zoals cupro en ecovero (de duurzame variant van viscose), zit alles lekker en comfortabel.

“Er zijn een miljoen manieren om creatief te zijn en buiten de gebaande paden te denken, en we vinden inspiratie vaak op de meest onwaarschijnlijke plaatsen. Door allerlei artistieke stijlen en invloeden te mengen, maar ook kleuren die verschillende emoties en ideeën oproepen, hopen we deze boodschap over te brengen.” zegt Violet en Liesbeth.

Onze muze Katja Schuurman blijft in 2021 nog altijd ambassadeur van POM en zij zal weer stralen in de nieuwe looks van POM Amsterdam.

Over POM Amsterdam

De zussen achter het merk POM Amsterdam, Liesbeth en Violet Lotgering, maken sinds 2011 kwalitatief hoogwaardige sjaals en kleding waar vrouwen echt blij van worden. Je eigen ‘Piece of Mine’ waarmee je ‘A Colourful State of Mind’ in jezelf naar boven haalt. De collecties bestaan uit elegante en vrouwelijke styles, gekenmerkt door contrasterende kleuren, uitgesproken handgeschilderde prints, leuke details en het gebruik van natuurlijke stoffen.