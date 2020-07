Premium stijlen in nieuwe Calvin Klein Swimwear collectie

De zomerse temperaturen trekken ons naar het water. Tijd voor de nieuwe collectie van CALVIN KLEIN SWIMWEAR. Deze drop is geschoten met Bella Hadid, Solange van Doorn, Conor Fay en Malika El Masiouhi, door fotografe Charlotte Wales. Een swimwear collectie die perfect op de huid aangesloten zit. De collectie bestaat uit meerdere lijnen met elk hun eigen kenmerkende eigenschappen, voor elk lichaamstype.

Voor iedere vrouw is er een perfect badpak en/of bikini, van petit tot curvy. En de sneldrogende zwembroeken voor heren hebben opvallende grafische logo-branding en indrukwekkende, energieke kleurencombinaties. De stijlen variëren van sportief en klassiek tot verleidelijk en speels, met innovatieve lijnen die comfort bieden voor op het strand en aan het zwembad.

Core Monotape

De swimwear items van dit seizoen hebben opvallende designs en zijn bewerkt met innovatieve technologie. Met een focus op details zoals gewaagde logotapes, bouwen de dual-gender Core Monotape-stijlen voort op klassieke badkleding-silhouetten die we kennen van vroeger.

Black Feature

In Black Feature vind je zwarte one-piece badpakken en brede taillebanden gecombineerd met hoogglanzende premium stoffen voor een verheven, gestroomlijnd silhouet.

CK Wave

De CK Wave-collectie heeft nieuwe, speelse ontwerpdetails en is gemaakt van gerecycled polyester. One-pieces, bikini’s en slips in felle kleurtjes zijn verfraaid met grafische prints van palmbomen en neon tekst.

CK Curve

CK Curve is een evolutie van de vormgevende, gladmakende badkleding die afgelopen lente werd gelanceerd. De collectie heeft sterke logo-afbeeldingen en lichaam-accentuerende ontwerpen voor een breed scala aan pasvormen. Een lijn waar iedereen zich goed in voelt.

Intense Power

Intense Power heeft opvallende grafische CK-logo’s en energieke kleurencombinaties voor mannen en vrouwen. Core Offset bestaat enkel uit herenbroeken, gemaakt van een compleet geperforeerde stof die lichtgewicht en sneldrogend is.

De CALVIN KLEIN SWIMWEAR collectie is nu verkrijgbaar.

