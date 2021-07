PREVIEW update: nieuwe merken toegevoegd

Nieuwegein 1 juli 2021 – Over 10 dagen vindt de eerste editie van het nieuwe mode event PREVIEW plaats. Het nieuwe mode event is een initiatief van CAST in Nieuwegein. Op dit moment is er een wachtlijst voor deelnemers en is de animo voor kwalitatief bezoek groot. De organisatie is druk bezig met de laatste voorbereidingen en deelnemende mode-agenturen kunnen niet wachten om weer op fysieke wijze tijdens een beurs de nieuwste collectie te showen.

Kleinschalige opzet op locatie centraal in Nederland

De beurs is klein van opzet (50 merken) en wordt gehouden in Nieuwegein. De locatie ligt direct aan de A2 en je kunt gemakkelijk (gratis) parkeren. Tijdens deze dag word je gastvrij ontvangen door de organisatie en is er een duidelijke looproute op de overzichtelijke beursvloeren. Je kunt de hele dag terecht van 10.00 uur in de ochtend tot 20.00 uur in de avond. Met lekkere beats van de dj en goede hapjes en drankjes verzorgd door de organisatie kun je op een ontspannen, relaxte manier door collecties voor jouw winkel heen. Kom lekker ‘previewen’ op zondag 11 juli in Nieuwegein.

Schrijf je nu online in!

De aanmeldingen voor het event stromen binnen. Schrijf je snel in want er is beperkte plaats i.v.m. de corona-richtlijnen. Alle genodigden hebben een uitnodiging ontvangen via e-mail of post. Wil je erbij zijn en heb je nog geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met de organisatie: 030 603 72 33 of info@cast.nl

Update merkenlijst: nieuwe merken toegevoegd

Ruim 50 heren- en damesmerken staan op zondag klaar met de nieuwste collecties voor SS22. Van diverse underwear, zonnebrillen, accessoires tot aan gerenommeerde kledingmerken. Er zijn nog een aantal nieuwe merken bijgekomen en er is inmiddels een wachtlijst.

Bekijk hieronder een update van de merkenlijst:

- Anerkjendt - Garment Project - Minimum

- Bask in the Sun - GOFRANCK - Moves

- BBOOM - Herschel - Narwal

- Bon Parfumeur - Heroes on Socks - Nowadays

- Blue de Genes - Indi & Cold - Organic Basics

- Bread & Boxers - Kapten & Son - Peak Performance

- Clean Cut Kopenhagen - KangaROOS - Plain

- Colorful Standard - KOMONO - Resteröds (underwear)

- Dr. Denim - KnowledgeCottonApparel - Revolution

- EDWIN - Kronstadt - Saint Steve

- Elvine - Kultivate - The GoodPeople

- Faguo - Law of the Sea - The Short Underwear

- Fat Moose - Mads Nørgaard - Tiger of Sweden Jeans

- Forét - Maium Rainwear - Woodbird

- FRNCH - Messy Weekend - Yoko Wool - Gabba

