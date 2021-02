Rebel Generation FW21 Collectie

The ‘Rebel Generation’ collectie zit boordevol pit en karakter, net als de jongens en meisjes

voor wie ze worden ontworpen. Stoere, comfortabele kleding met een sportieve

of grafische vibe maar die vooral echt lekker zit. Voor het nieuwe winterseizoen

hebben we nu ook een girls collectie ontworpen. Kwalitatieve stuks die de

laatste trends volgen en waar alles perfect met elkaar te combineren is. Leuke leopard

prints in trendy kleuren, coole faux leather stuks, zachte pulls en leuke grafische T-shirts.

Er zitten zowel echt girly stuks in als iets stoerdere items. Zwart is de basis in deze collectie,

gecombineerd met olijfgroen, diep bordeaux en een warm geel .

Voor de ‘Rebel Generation’ boys zijn zwart en kaki de hoofdkleuren.

Afgewisseld met trendy roestkleuren, versterkt met neon accenten, stoere graphics

en rebelse slogans. Ook hier staat comfort steeds voorop want het is nog steeds van het

grootste belang dat er in alle vrijheid kan geleefd en beleefd worden.

Wij maken kledij voor tieners die graag zelf hun keuzes maken, voor wie het

eens wat gedurfder mag zijn, maar vooral waar ze zich goed in voelen.