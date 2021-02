Red-Rag kids in de spotlight: SS21 Collectie

Ook het nieuwe schoenenseizoen is weer begonnen. En één ding is zeker; jong en oud, iedereen wordt blij van nieuwe schoenen. Zijn jouw kids alweer toe aan een nieuw paar? How about Red-Rag! We zetten het stoere merk in de spotlight.

Red-Rag heeft een frisse nieuwe collectie vol toffe items voor meiden en jongens. De kinderschoenen lopen van maat 20 tot en met 41 en er wordt met verschillende soorten leer gewerkt. Denk aan een collectie vol stoere sneakers, toffe printjes, verschillende materialen en gave modellen. Voor de meiden zitten er veel dierenprintjes, pastelkleuren, holografische details en natuurlijk de onmisbare witte sneaker tussen. De jongens hebben de keus uit meer fellere kleuren en stoerdere combinaties. Kids kunnen kiezen uit een sluiting met veters, ritsjes aan de binnenzijde of klittenband, zodat iedereen zijn nieuwe schoenen zelf aan en uit kan doen!

Qua trends zien we de zomerse lage sneaker veel maar ook de hogere variant, de basket, maakt zijn intrede. Deze schoen komt van het basketbalveld uit de 80’s maar is nu weer helemaal terug van weggeweest. Daarnaast zit er voor iedere stijl een zool tussen de collectie, van chunky tot sporty. Ook de sandalen zijn al jaren een succes door het fijne voetbed en de leuke designs.

Alle schoenen zijn één voor één handgemaakt in Portugal of Italië. Een werkwijze waar het Nederlandse bedrijf Red-Rag erg trots op is. ‘We werken al sinds het begin met dezelfde fabrieken en ons team is vaak aanwezig bij de productie om alles te checken op kwaliteit en het maakproces. De fabrieken zijn net als ons familiebedrijven en voorzien van goede arbeidsomstandigheden. Alle materialen die gebruikt worden kiezen we persoonlijk uit bij leer- en zolenfabrikanten in Italië en Portugal.’