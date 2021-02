Red-Rag Women FW21 Collectie

Het Nederlandse merk Red-Rag heeft voor de dames een nieuwe koers bepaald waarbij ze meer focussen op een jonger en trendy publiek. Meer trends en meer nieuwe dingen laten zien, en dat zie je terug in de nieuwe collectie. De FW21 collectie omarmt vrouwelijkheid in alle vormen. Het is een combinatie van sensualiteit en kracht; empowering women! Vooral stoere laarzen, en dan hoe hoger hoe beter, hebben een hoofdrol in de collectie. Van gedrapeerde modellen tot combat boots en meer. Bij het bouwen van een collectie wordt er gekeken naar de grote mode invloeden en wat er op de catwalk gebeurt. Zo krijg je een mooie mix van prachtige schoenen dit seizoen.

In de winter zie je tegenwoordig niet alleen nog maar donkere kleuren, we willen afwisseling, natuurlijke tinten en iedere kleur all year long. Bij Red-Rag zie je veel lichte kleuren voorbij komen waaronder wit, crème en beige. Maar ook meer neutrale kleuren en bruintinten. Opvallende kleuren om een outfit mee af te stijlen zijn burgundy rood en forrest green.

De collectie bevat altijd sneakers, want deze blijven onmisbaar. Je ziet veel basketmodellen en de retro invloeden terugkomen. Maar naast sneakers voeren laarzen de boventoon, in al haar vormen en maten. De western laarzen zijn al een tijdje een trend, en dit wordt ook weer doorgevoerd maar dan wel in een vernieuwd jasje bijvoorbeeld met een carré leest. Carré, ook wel rechte neus, zie je zowel terug bij de western laarzen als bij de bikers.

Dan zijn er nog de clean modellen uit de paardrij-trend, de afzak laarzen in hoog en laag mét een hakje en de stoere veterboots en chelsea boots. De boots komen in meerdere hoogtes; van mid tot heel hoog en vooral met grove zolen i.c.m lichtgewicht uppers. Laarzen in het algemeen, maar ook vooral de hoge varianten, worden een succes dit seizoen. In de Red-Rag collectie zie je dit jaar hoge laarzen op zowel stoere bikerzolen als op een vrouwelijke hak.