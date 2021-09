Red-Rag women: Starting with a clean slate

Clean, nieuw met een moderne touch. Deze kenmerken omschrijven de nieuwste SS22 collectie van Red-Rag Women waat ‘Starting with a clean slate’ centraal staat.

Zo worden er diverse nieuwe modellen geïntroduceerd: van chunky sandals, running sneakers tot padded flipflops. Binnen de collectie worden er zowel pastel als felle kleuren gebruikt met een gouden of zilveren touch. Het materiaalgebruik varieert van canvas tot duurzaam leer en gerecycled mesh. En last but not least is een van de best-selling sneakers van Red-Rag dit seizoen gemaakt van onder andere appelschillen-leer.

De nieuwste zomercollectie is een must-have voor iedere vrouw ‘who wants to start the summer with a clean slate’.

Sandals chuncky versus chique

Canvas boots and sneakers

Sporty pastel versus fluor

Appleskin leather sneaker