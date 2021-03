Rino&Pelle AW21

Hoewel de wereld momenteel voor iedereen een beetje stil lijkt te staan, is een weerspiegeling van dit tijdsbeeld ver te zoeken bij het dameslabel ‘Rino&Pelle’. Door juist in deze roerige tijd grote stappen te maken wil het merk goed voorbereid aan de startlijn staan wanneer de detailhandel straks weer van het slot gaat.

Met een kleurrijke en stijlvolle AW21 collectie op stal, is het merk vastberaden om de b2b-markt met een flinke dosis positiviteit te bestormen. Naast de gebruikelijke agenturen voegt Rino&Pelle de online retail platformen ‘Joor’ en ‘Fashion Cloud’ toe aan haar verkoopkanalen. Middels deze digitale platformen hoopt het label ook klanten buiten de geijkte paden te bereiken. Door het wegvallen van de handelsbeurzen bieden deze twee ‘Market Places’ een uitstekend alternatief om nieuwe klanten te bereiken en het merk bij een groter publiek onder de aandacht te brengen.

Naast het vergroten van de zichtbaarheid bieden de platformen ook enorm veel voordelen voor het bestaande klantenbestand. Met een virtuele showroom die tal van extra mogelijkheden biedt, wordt het digitaal shoppen een ware beleving met alle gemakken bij de hand. Zo kan de showroom zelfs per klant gepersonaliseerd worden en kan er samen met de klant d.m.v. een digitaal stijlbord een gezamenlijke visie worden ontwikkeld. Een ingebouwd B2B-portaal (als een verbeterde EDI versie) zorgt ervoor dat de orders direct worden geëxporteerd naar het aangesloten systeem van de klanten. Ook wordt de mogelijkheid geboden om met Excel-bestanden te werken. Een Excel-bestelsjabloon met afbeeldingen kan worden geëxporteerd waar retailers direct hoeveelheden aan kunnen toevoegen. Op deze manier kunnen ook de klanten die wat terughoudend tegenover de digitale showroom staan eenvoudig en snel hun orders verwerken.

Naast alle ontwikkelingen op digitaal vlak vindt er ook een uitbreiding plaats binnen de algehele collectie van het merk. Naast een breed scala aan outerwear en trendy ready-to-wear items doet nu ook de ‘Cosy Gear collectie’ zijn intrede! Denk hierbij aan co-ord sets die niet alleen trendy maar vooral ook heerlijk comfortabel zijn. Warme en stretchy materialen gemixt met zachte kleuren zorgen binnen deze collectie voor een 100% comfortabele en stijlvolle look om te dragen in je home office, of om gewoon te relaxen in stijl!

Last but not least is ook de ‘Home Stories’ collectie van Rino&Pelle flink uitgebreid. Zachte en luxe kussens gemaakt van imitatie bont en imitatie leder voeren de boventoon. De heerlijk zachte plaids van imitatie bont zijn met hun rijke uitstraling de absolute eye-catchers, hiermee voorzie je iedere huiskamer moeiteloos van een upgrade!