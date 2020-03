Runnerspionier Saucony steekt de Jazz Original in fris, gradient jasje, Jazz Original Fade

S N E A K E R P I O N I E R S A U C O N Y

S T E E K T D E J A Z Z O R I G I N A L

I N F R I S G R A DI E N T J A S J E

In 2020 gaat hardlooppionier Saucony verder op zijn zelfde sneakerelan met een rijk repertoire aan performante en on-trend sneakers. Het Amerikaanse merk dook in zijn archieven en keerde terug met een verrassende update van de Original in een opvallend nieuw gradient jasje: de Jazz Original Fade.

Saucony maakt al meer dan honderdtwintig jaar indruk met een parcours dat leest als een bloemlezing van innovatie en design. Het historische Amerikaanse schoenenmerk wordt ook wel eens de uitvinder van de hardloopschoen genoemd en gaat prat op een rijk erfgoed binnen de atletiekwereld. Opgericht in de negentiende eeuw, vanuit een bescheiden schoenenfabriek in Pennsylvania, schopte Saucony het snel tot een revolutionair merk voor hardlopers. Dankzij zijn doorgedreven techniciteit en hoogwaardig design, groeide het merk een eeuw later uit tot een internationaal gerenommeerd streetwearmerk.

Zo is Saucony, onder andere, trouwe hofleverancier van het Amerikaanse National Athletics Team. Het merk blijft vandaag verder surfen op zijn rijke erfgoed; zijn allereerste schoen, de Original, is intussen geëvolueerd tot een gegeerd collector's item. Het Saucony DNA richt zich tot hardlopers en laat zich inspireren door atleten. Saucony heeft één duidelijke ambitie voor ogen: de meest performante hardloopschoen en bijpassende kledij op de markt brengen, gestaafd door de waardevolle expertise en feedback van topatleten.

Saucony, Jazz Fade, 100 euro

Dat DNA vertaalt zich naar een eigentijdse sneakerlijn en een tijdloze, klassieke esthetiek die hand in hand gaat met optimaal comfort. Het merk overtuigt met elegante, maar eenvoudige ontwerpen, ontwikkeld in een brede waaier aan kleuren, zodat wie dan ook, ambiërend topsporter of niet, zonder moeite zijn gading vindt. Naast de piste hebben de sneakers van Saucony ook een prominente plaats verworven in het internationale straatbeeld. Dankzij een vernieuwd design en een verrassend kleurenpalet weet Saucony sneaker freakers met een mix van heritage en innovatie voor zich te winnen.

Jazz Original Fade, de laatste toevoeging aan Saucony's line-up, plooit terug op het erfgoed van het merk voor een nieuwe moderne interpretatie van de typerende Saucony sneaker. Het designteam kwam voor de gelegenheid op de proppen met een retro gradient effect dat verrassend fris aandoet, van ijsblauw tot heldergroen of van felroze tot dieppaars. Het nylon bovenwerk wordt afgewerkt met een upper in zwart of lichtgrijs suède.

De Original Jazz Fade is nu verkrijgbaar in geselecteerde verkooppunten alsook via saucony.com. De prijs bedraagt 100 euro.