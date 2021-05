Samen met retailers de mode-industrie transformeren

Sinds 2018 is Fraenck druk bezig met haar slow-fashion collectie Nederland en Europa te verleiden tot duurzaam én inclusief (in)kopen. De huidige tassen- en accessoire collectie wordt in eigen atelier gemaakt van recyclede materialen. Het is een waar feest om te zien hoe de items tot stand komen. In het atelier worden niet alleen nieuwe mode-items ontwikkeld, er is ook volop ruimte voor persoonlijke- en professionele ontwikkeling.

Sinds 2013 zijn oprichters Pascal Mulder en Ratna ho werkzaam in de industrie. Het gebruik van restmaterialen en goede arbeid staat sinds de oprichting van Fraenck centraal. Gevoel waar de markt naar toe gaat was er altijd al. Pascal Mulder : "Over 5 jaar is duurzaamheid en eerlijke productie geen vraagstuk meer, maar de norm. Merken en retailers die hier nu het voortouw in nemen zullen daar absoluut de vruchten van plukken."

Fashion on Demand

Bij elke stap binnen het bedrijf zijn de oprichters nog nauw betrokken. De lijnen zijn kort waardoor het modelabel erg wendbaar is. Dat is ook het succes van Fraenck: snel aanpassen aan de markt en de vraag, in combinatie met duurzaamheid en sociaal ondernemerschap. Zo wisten de ondernemers in 2020 het jaar goed af te sluiten door in een vroeg stadium de noodzaak van herbruikbare mondkapjes in te zien.

Ratna Ho: ''We hebben alle technische kennis en de productiefaciliteiten in huis, waardoor we ontzettend snel kunnen schakelen en in recordtempo producten op maat ontwikkelen en produceren''. Er is voorraad aanwezig, maar om onnodige productie tegen te gaan produceert Fraenck een groot deel op bestelling. "Wij kunnen altijd snel leveren. Zo hebben we een order van 40.700 mondkapjes binnen 3 weken uitgeleverd. Van ontwerp en materialen sourcen tot aan de productie en oplevering" , aldus Ho.

Duurzame samenwerkingen

Ook de samenwerking met retailers pakken ze anders aan. Mulder: "Wij willen een échte win-win-win creëren, ook voor de klant en de retailer". Hoe pakt Fraenck dat precies aan? "De tijden van op de gok of op hele specifieke en tijdelijke trends inkopen liggen wat ons betreft achter ons. We raden retailers altijd een goede selectie uit onze collectie te laten zien, zodat de klant volop keuze heeft. Zonder genoeg opties en mogelijkheden is de klant snel uitgekeken. Het risico willen we echter graag delen. Zo kunnen retailers minder hardlopende producten ten allen tijde omruilen voor een andere kleur of model."

De slow-fashion principes die Fraenck hanteert zorgen ervoor dat de producten niet of nauwelijks seizoens- of modetrend gebonden zijn. "We hebben er alle vertrouwen in dat de

items die we terugkrijgen snel weer ergens anders onder kunnen brengen, bij onze directe klanten of een andere partner. We bouwen niet alleen elke dag aan onze duurzame collectie, ook onze relaties moeten duurzaam zijn en blijven. Je moet op elkaar kunnen vertrouwen en bouwen." De NOOS collectie wordt elke week uitgebreid met nieuwe items. Zo merken de ondernemers dat onze fietstassen nu heel erg in trek zijn. Ho: “Een hippe, duurzame fietstas past natuurlijk bij uitstek bij een mooie alledaagse activiteit als fietsen”.

Proof of concept

Fraenck heeft bewezen een merk met een concept neer te hebben gezet waar vraag naar is. Zo opende het merk een tweede winkel midden in de crisis. Ratna: ''Naast dat we snel kunnen schakelen in onze eigen ateliers halen we ontzettend veel waardevolle informatie uit onze eigen winkels en het gesprek met klanten. Dit leidt tot nieuwe ideeën die we snel kunnen doorvoeren in onze collectie. Loopt een bepaald model goed, ontwerpen we daar nog meer varianten van - meer keuze voor de klant is altijd goed." Er wordt niet alleen continu gewerkt aan het ontwerp, ook de prijs wordt uitgebreid getest. Met eigen winkels heeft Fraenck de vrijheid om te experimenteren. "We weten hoe het is om een winkel te hebben en in te willen spelen op de behoeften van je klant. Als retailer moet je alles in het werk stellen om ze aan je te binden en tevreden te houden."

Echtheid

Sinds 2018 staan Ho&Mulder op de kaart met Fraenck. Met uitzondering van afgelopen jaar groeide het aantal retailers gestaag en groeit het aantal trouwe klanten. Mulder: "De manier waarop wij werken begint zijn vruchten af te werpen. We geloven er echt in dat de manier waarop een merk werkt steeds belangrijker wordt. Transparant, geen luchtkastelen. Bij ons kan je langskomen en zien waarvan en door wie de collectie gemaakt wordt". Dat is volgens de ontwerpers dan ook hét grote pluspunt van een fysieke winkel: Je ontkomt niet aan de kracht van online, maar in een echte winkel kan je producten vasthouden, voelen, ruiken. En het verhaal overbrengen op klanten en ze daar enthousiast mee maken. Mens op mens, echt contact. “Uiteindelijk draait Fraenck om dat principe. Echtheid, in contact staan met de wereld om je heen."