Samsøe Samsøe AW21: Stillness

De nieuwste herfst-/wintercollectie 2021 van Samsøe Samsøe draagt de naam ‘Stillness’. Het gaat over goed geaard zijn, de stilte opzoeken in een wereld waarin het lastig kan zijn om de rustige plekken te vinden waar we echt onszelf kunnen zijn. De collectie is ook een weerspiegeling van de inspiratiereis die het designteam het afgelopen jaar heeft gemaakt.

Gitte Wetter, Head of Design, vertelt: ‘Dit keer gingen het designteam en ik op inspiratiereis binnen de Deense landsgrenzen. We zaten samen in een zomerhuisje – waar onze onderlinge verbondenheid steeds sterker werd – en werkten aan een collectie rondom het concept ‘Stillness’. Uiteindelijk draait het, ook in deze collectie, om die serene momenten van “gewoon ... zijn”.’

Victoriaanse tijd en mannelijke uitstraling

In de damescollectie wordt er een beetje gespeeld met de Victoriaanse tijd en zien we kanten jurken in zachte, romantische vormen. Door de contrasten met suède en leer krijgt deze lijn een wat mannelijkere uitstraling. Voor weer andere stijlen zijn de late jaren zeventig een grote inspiratiebron geweest. Silhouetten van toen worden gecombineerd met de strakkere lijnen van nu. Formeel en informeel wisselen elkaar af, waardoor de look-and-feel voor de moderne vrouw prachtig in balans is.

De dag vandaag

Of het nu gaat om het mentale aspect of de toestand in de wereld, deze collectie gaat over stilte. Ze belicht de omstandigheden waar we vandaag de dag in de wereld mee te maken hebben. Verschillende zielen, verschillende opvattingen, verschillende kansen. Alles bij elkaar zorgt het ervoor dat iedereen de dingen op z’n eigen manier doet. En het resultaat is een ontzettend persoonlijke interpretatie van wat het ontdekken van stilte inhoudt.

Natuur en kleuren

De tinten zonnig geel, droog oranje, steenrood, verwassen bruin en een vleugje groen zijn een afspiegeling van de aantrekkingskracht van de natuur en de elementen om ons heen. Dat duurzaamheid in het middelpunt van zowel de dames- als herencollectie staat, zien we terug in het materiaal- en vormen gebruik. Het resultaat is dat de herfst-/wintercollectie 2021 75,5% duurzamer is dan de vorige collecties. Een onderdeel van de uitgesproken ambitie van het merk is om tegen 2024 100% duurzamer te zijn.