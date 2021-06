SAMSØE SAMSØE UNDYED: minder chemicaliën, meer aandacht voor de aarde

Samsøe Samøe komt met een niewe lijn sweatwear in de meest natuurlijke tint off white - geen enkel item is geverfd. Tijdens het productie proces van deze collectie is zowel minder water als minder chemicaliën gebruikt.

Gitte Wetter, Head of Design, vertelt erover: ‘We hebben ervoor gekozen om het katoen in deze collectie niet te verven. Alle items hebben de natuurlijke off white kleur van ruw katoen en de stof is minimaal bewerkt. De stof heeft slechts één wassing ondergaan om de vezels te reinigen, te stabiliseren en ze een voorbehandeling tegen krimp te geven.’

80% minder chemicaliën

Samsøe Samsøe bespaart per kilo geproduceerde stof voor de collectie Undyed tachtig liter water. Dat wil zeggen dat er voor deze capsule collectie in totaal 480.000 liter water wordt bespaard. Normaal gesproken wordt er tijdens het verfproces gebruikgemaakt van chemicaliën, maar aangezien de stof uit deze lijn niet wordt geverfd en zo veel mogelijk onbewerkt blijft, zijn er 80% minder chemicaliën nodig. Het totale productieproces levert daarmee een aanzienlijke energiebesparing op. Nog nooit had een collectie van het merk zo weinig impact op de planeet.

Internationaal keurmerk

Het katoen dat voor deze collectie wordt gebruikt, wordt biologisch geteeld en is voorzien van het GOTS-keurmerk. Er wordt geen genetische modificatie toegepast en de hele supplychain, van de katoenvelden tot aan hen Portugese kledingfabrikant, voldoet aan de duurzame vereisten van het keurmerk. Dat wil onder andere zeggen dat arbeiders een eerlijk loon ontvangen, de werktijden zijn gereguleerd, er op de werkvloer niet wordt gediscrimineerd of gebruikt wordt gemaakt van kinderarbeid en dat de arbeidsomstandigheden veilig en gezond zijn. Bij de katoenteelt wordt alleen gebruikgemaakt van natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen en dus geen kunstmest en pesticiden.

Samsøe Samsøe onderzoekt op dit moment ook hoe het knipafval van de collectie Undyed gerecycled kan worden. Van dit knipafval zouden dan, met de toevoeging van 50% aan nieuwe vezels, nieuwe garens gemaakt kunnen worden. Een mooie stap richting de voortzetting van deze speciale collectie.

OVER SAMSØE SAMSØE

Samsøe Samsøe dateert terug tot 1993, toen de kleine gelijknamige juwelen winkel in Kopenhagen geopend door de broers Klaus en Preben Samsøe, werd uitgebreid met premium t-shirts en knitwear voornamelijk voor mannen. In 2000 namen Peter Sextus en Per-Ulrik Andersen het merk onder handen en transormeerde het in een internationaal modehuis dat zich richt op hedendaagse kleding, schoenen en accessoires voor mannen en vrouwen.

Met een knipoog naar het Scandinavische erfgoed, wordt hij gedefinieerd door de draagbare esthetiek van Kopenhagen gecombineerd met een typisch Scandinavisch gevoel. Collecties overstijgen trends en putten uit de befaamde ontwerptraditie van Denemarken en resulteren in minimalistische, betaalbare en toegankelijke mode.

Veelzijdige en eigentijdse capsule-stukken worden gecombineerd met zacht op maat gemaakte scheidingen en chique kenmerkende stijlen, collecties zijn zonder meer Scandinavisch: eersteklas stoffen, functionele en speelse details, op maat gemaakte afwerkingen en iconische silhouetten doordringen de collecties van het label met een subtiele, persoonlijke en verfijnde benadering van het kleden.

De ontwerpen draag je moeiteloos van kantoor tot evenement, van het begin tot het einde van de week, en werken evengoed enkel als in lagen.Tijdloos, functioneel en verfijnd, alles wat je wilt in je garderobe.

Het hoofdkantoor bevindt zich in de hippe wijk Nørrebro in Kopenhagen, een wijk die de democratische mode-aanpak van het merk ondersteunt. Samsøe Samsøe wordt momenteel verkocht in meer dan 40 eigen winkels en 2.000 winkels in 22 landen, evenals online.