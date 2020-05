Sebago en Baracuta werken samen aan quintessential klassiekers

Sebago pakt maar al te graag uit met verrassende cross-over samenwerkingen. Ditmaal gaat het Amerikaanse merk in zee met Baracuta, het Britse mannenmodelabel bij uitstek. Ze zitten niet stil op het Turijnse hoofdkwartier van Sebago. Afgelopen zomer zette het schoenenlabel collecties op poten met vijf toonaangevende Europese concept stores. Mini (Madrid), Morrison (Antwerpen), Société Anonyme (Firenze), Nitty Gritty (Stockholm) en Oi Polloi (Manchester) mochten toen elk op hun beurt de Portland Dockside in een customized jasje stoppen, met vijf unieke limited editions tot resultaat onder de noemer van de Sebago Yacht Club. Later volgde een capsule collab met 10 Corso Como en daar werd begin dit jaar een collab met zowel VIER Antwerp als het Florentijnse Société Anonyme aan toegevoegd.

Wat hebben James Dean, Elvis Presley en Frank Sinatra gemeen? Goede smaak, zo blijkt. Alledrie werden ze in de jaren ‘50 gespot in het G9-jasje van Baracuta. In samenwerking met Sebago creëert het label nu een heruitgave van dit iconische bomberjack. Liefhebbers kunnen kiezen tussen een color block motief of volledig blauw, beide voorzien van de befaamde tartanprint in de voering.

Wie in de archieven van Sebago duikt, kan de handgestikte loafers van de Amerikaanse bootschoenpionier onmogelijk negeren. De samenwerking met Baracuta bezorgt deze cityside moccasin een luxueuze uitstraling dankzij de felrode, leren binnenzool. Wie goed oplet, herkent bovendien een subtiel verwerkte tartanprint in de split. Dit model is verkrijgbaar in zwart en burgundy. Tot slot lieten beide heritage labels hun creativiteit los op de Portland Dockside van Sebago. De immer bekende bootschoenen maken hun opwachting in drie verschillende combinaties van rood, donkergroen en blauw, in een slimme knipoog naar de tartan tricolore.

De capsulecollectie is In Nederland verkrijgbaar via geselecteerde verkooppunten van Sebago en de webshops van Sebago en Baractuta. De prijzen variëren van 175 tot 429 euro.

OVER SEBAGO

