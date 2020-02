Sebago SS20 zet koers richting zomer op zee

Hoog tijd om de boten van de kade te halen. Met de komst van een nieuw seizoen, hijst Sebago wederom de zeilen en zet koers richting de zomer. De All-American bootschoenpionier presenteert zijn nieuwe Lente-Zomercollectie in een maritieme setting die een instant vakantiegevoel met zich meebrengt.

Sebago werd opgericht in 1946 en groeide uit tot een hype nadat het in prestigieuze universiteiten en colleges deel werd van het officieuze uniform. In de jaren '80 verwierven de Docksides een iconische status als premium boat shoes. Vandaag is het heritage label opnieuw in opmars.

De collectie wordt gekleurd door maritieme invloeden en omvat naast de iconische moccasins en water- en winddichte kledij voor op zee vooral luchtige basics in off white, grijs en marineblauw. Comfortabele kleding die tegen een windstootje kan, meer heb je niet nodig om uit te varen.

Ook wie liever aan wal blijft, vindt zijn gading bij Sebago. Moccasins zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Als heritage label kan Sebago terugplooien op diepgewortelde expertise en decennialange knowhow in artisanaal vervaardigde bootschoenen en met de hand gestikte loafers. En dat erfgoed wordt gesmaakt door wie stilaan genoeg heeft van de sneaker.

Prijzen variëren van 20 euro voor een pet tot 330 euro voor een winddichte jas.

OVER SEBAGO

Sebago is een van de merken onder BasicNet SpA, die ook de toonaangevende kledij-, schoenen- en accessoiremerken Kappa, Robe di Kappa, Jesus Jeans, K-Way, Superga, Sabelt en Briko onder zijn vleugels heeft. BasicNet werkt wereldwijd via een netwerk aan gelicentieerde ondernemers die de merkproducten van de groep produceren of verdelen. BasicNet biedt R&D, productindustrialisatie en wereldwijde marketingservice aan zijn licentiehouders. Alle bedrijfsprocedures vinden uitsluitend online plaats, wat van BasicNet een fully web integrated company maakt. BasicNet is gevestigd in Turijn en staat beursgenoteerd in Italië sinds 1999. Meer info via sebago.be.