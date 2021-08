SELECTED HOMME najaar 2021

Het najaar vraagt om rijke kleuren en dikke, kwaliteitsvolle stoffen. Dat heeft SELECTED HOMME goed begrepen. De najaarscollectie brengt een ode aan de klassieke, formele stijl met wollen pakken, corduroy en het geliefde ruitjesmotief. Innovatieve stoffen en sportieve elementen zorgen dan weer voor een speelse touch.

Formeel met een twist

SELECTED HOMME brengt deze herfst de classic way of dressing terug. Grijze tinten, een ruitjespak, kasjmieren coltruien, visgraatmotief, ruiten: de stijl is formeel, maar dankzij eigentijdse stoffen ook zeer comfortabel en modern. Combineer het klassieke grijze pak van gerecycleerde wol met een bruine coltrui van gerecycleerd polyester of maak het speels met een overhemd met minimalistische bloemetjesprint of strepen. De overhemden van SELECTED zijn bovendien lichtgewicht, ademend en bevatten stretch, perfect om te layeren.

Innovatieve stoffen

Met functionele, sportieve items gemaakt van geavanceerde stoffen breng je contrast aan in je klassieke look. Denk aan een staalgrijze pufferjas met micro print of chunky leren sneakers. Dat ‘functioneel’ en ‘klassiek’ goed mixen, bewijst ook het lichtgewicht grijze pak van een innovatieve stoffenmix. Dankzij de elastische tailleband en details rond de enkels, het rechte jasje met zakken en een relaxte fit, is dit pak net zo fijn om te dragen als je favoriete track suit. Ook het klassieke lichtgrijze sweatshirt heeft een upgrade gekregen: in plaats van katoen, draag jij hem dit najaar in een wollen versie.

Corduroy

Workwear en de jaren 70 drukken hun stempel op de najaarsmode. Zo is corduroy ook dit jaar zonder twijfel dé stof van de herfst. Combineer een donkerbruine corduroy cargobroek met een khaki jas van schapenwol. Of trotseer het gure herfstweer met een nauw aansluitende, korte teddy jas met kleuraccenten op de zakken. Door te werken in laagjes en verschillende materialen en texturen met elkaar te combineren, creëer je de perfecte herfstlook. Een fijne wollen trui, bijvoorbeeld in navy, of een overshirt van organisch katoen zijn ideale startpunten voor een gelaagde outfit. Met het kleurenpalet van hemelsblauw, mosterdgeel, donkergroen en warm bruin, haal je zonder twijfel dé herfstkleuren kledingkast.

Duurzame denim

Tot slot pakt SELECTED HOMME uit met een sterke denimcollectie, waarbij authenticiteit centraal staat. Zo wordt een ruitjesoverhemd van organisch katoen gecombineerd met een zwarte jeans met een relaxte fit en sturdy leren boots voor een stoere ‘houthakkerslook’. Ook voor een jeans met een rechte of een strakke fit, kun je dit seizoen bij SELECTED terecht. Alle denimbroeken zijn vervaardigd met duurzame technieken en gemaakt van organisch katoen, met een kleinere ecologische voetafdruk tot gevolg. Maak je denimoutfit af met een rechte korte double-breasted jas van het natuurvriendelijk materiaal TENCEL™. Kwaliteit, comfort, stijl en duurzaamheid gaan dit seizoen dus hand-in-hand.

OVER SELECTED HOMME

SELECTED, gevestigd in Denemarken, is een internationaal modelabel voor mannen en vrouwen en biedt de moderne consument een uniek aanbod van stijl en vakmanschap tegen een aantrekkelijke prijs. SELECTED HOMME staat garant voor geweldige kwaliteit en een aanpak op maat met een focus op minimalisme voor de moderne man. Deze moderne man weet de verschillende stijlen te mixen en matchen, maar saai hoort daar nooit bij. Elke stijl is afgestemd op de huidige trends, maar met een klassieke twist. Met een focus op kwaliteit boven kwantiteit, wordt duurzaamheid hoog in het vaandel gedragen en streeft SELECTED ernaar elke collectie duurzamer te maken dan de vorige.