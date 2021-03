Shabbies Amsterdam Fall Winter 2021

De Fall Winter 2021 collectie van Shabbies Amsterdam zit bomvol vernieuwende lanceringen voor het merk. Het komende seizoen is de collectie diverser dan ooit. Zo is de iconische klassieker: de bestseller laars uitgevoerd in een nieuw jasje en zijn andere modellen voorzien van een extra dikke zool. Ook vind je in de collectie een touch of Western of een nieuwe variant van een hiker boot. Maar ook aan accessoires is gedacht in de vorm van vegan tassen van gerecyclede PET flessen of uitgevoerd in plantaardig gelooid leer.

De Collectie

De collectie bestaat uit hele goede basics, die een dagelijkse outfit net die mode boost geven of knee boots die zo van de catwalk af lijken te komen. Wat dacht je van Western boots of hiker inspired sneaker laarsjes die comfortabel en ook fashionable zijn. Het zit hem in de details: motieven met foam erin verwerkt zorgen voor een bijzondere structuur in de Western collectie en diamond shape stiksels siert suède. Daarnaast is de iconische Shabbies Amsterdam laars uitgevoerd in milieuvriendelijk plantaardig gelooid leer en zijn de zolen dikker dan ooit.

Shabbies Amsterdam brengt dit seizoen vernieuwende fashionable joggers gemaakt van gerecyclede kleding. Gerecyclede PET flessen worden op hun beurt weer omgetoverd tot een vegan belt bag. Kies je toch voor leer, dan zijn er ook duurzame opties in de vorm van plantaardig gelooid leer. Stijlvolle items van nu, zonder concessies te hoeven doen op het gebied van duurzaamheid. Het kan en Shabbies Amsterdam bewijst het.

Over Shabbies Amsterdam

Fred de la Bretonière is de ontwerper en grondlegger van het in 1970 opgerichte Fred de la Bretoniere en Shabbies Amsterdam die in 2005 haar eerste collectie op de markt brengt. Doordat beide merken dezelfde “founding father” delen, delen ze een rijk verleden en zijn dan ook, net als twee zussen, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beide merken hebben dezelfde normen en waarden en hebben vakmanschap en hoogwaardige kwaliteit hoog in het vaandel staan. Sinds maart 2019 is RNF B.V. de eigenaar van Fred de la Bretoniere en Shabbies Amsterdam. In totaal hebben de merken 9 winkels in Arnhem, Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Utrecht (2) en 2 outlet stores in Batavia Stad en Roermond.