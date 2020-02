Shoot herenles JDO Academy

Shoot here...

Met trots willen wij deze herencollectie delen die onze leerlingen hebben gecreëerd tijdens de Men Make-up les van de Make-up Artist Class. Wanneer zij op de helft van hun opleiding zijn en net de basis achter de rug hebben, worden onze studenten door ons in het diepe gegooid en krijgen zij hun eerste echte fotoshoot!

Het thema was Red And Daring (RAD):

Uitleg thema: De cursisten behoorde in een uitgesproken rood tint te werken. De voorkeur ging uit naar een rood dat diep & dekkend oogt. De ondersteunende bij-kleur mocht alleen puur dekkend wit zijn. Voor degene die gingen voor daring: was de hoofdkleur wit & de ondersteunende bij-kleur rood. (*) De zogenaamde bij-kleuren spelen nimmer een hoofdrol, maar een subtiel detail.

Credits

Deze shoot is onder begeleiding van Juliette den Ouden eigenaresse van JDO Academy (International Make-up Artiest). De fotografie is verzorgd door Armando Branco in samenwerking met de modellen van Fic Model Management.