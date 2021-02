Smashed Lemon AW 2021 Collectie

Smashed Lemon presenteert komende weken haar AW21 collectie.

Met de nadruk op collectie, want we hebben vooral gewerkt aan vele leuke commerciële sets. We hebben dit seizoen een breder aanbod in tops & blouses dan ooit, zowel in print als in uni. Ook hebben wij weer een ruime keuze in brei items, in verschillende goed combineerbare kleuren en een grote verscheidenheid aan garens.

We zijn al een aantal seizoenen sterk met onze winterjassen, de klanten weten ons te vinden voor het brede aanbod in goed betaalbare trendy jassen. Ook dit seizoen is er ruime keuze in kwaliteiten, kleuren en modellen. Onze favorieten zijn de ‘Comfy’ jassen, met zeer comfortabele knuffelbare kwaliteiten als bouclé, teddy en faux fur.

Nieuw zijn onze luxe geprinte sjaals, vorig winterseizoen hebben we die voor het eerst uitgebracht en zijn toen zeer positief door onze klant ontvangen. Het zijn grote zachte dubbelzijdig geprinte sjaals, ontworpen om goed te combineren met onze jassen. De mix van twee kleurrijke prints, afkomstig uit de collectie, op beide zijden van de sjaal geeft verschillende draag- en combinatiemogelijkheden.

Het vertrouwde aanbod in prints hebben we natuurlijk volop. De prints zijn onderverdeeld in kleurthema’s. Dit seizoen waren het vooral de warme bruintinten, winter whites en army groen die de boventoon voerden aangevuld met meer verassende kleuren als icy blue, poeder roze en een diepe turquoise.

Smashed Lemon wil vernieuwen en probeert zichzelf elk seizoen te overtreffen. Zo is ook ons aanbod in viscose, Tencel en EcoVero weer gegroeid. De geliefde kwaliteit EcoVero wordt door ons gebruikt in jurken, tops en rokken. Veelal bedrukt met unieke eigen ontworpen Smashed Lemon prints, die de items niet alleen comfortabel en duurzaam, maar ook nog eens bijzonder maken!